«Горжусь тобой»: Ксения Собчак показала романтичное фото с мужем в воде

Телеведущая Ксения Собчак, которая вместе с мужем и сыном сейчас отдыхает в Арабских Эмиратах, показала очень нежную и романтичную фотосессию в воде.

Ксения поздравляет своего супруга Константина Богомолова с номинацией на премию «Золотая маска» за его спектакль «Преступление и наказание».

«Как же я горжусь тобой!!! «Золотая Маска» за «Преступление и Наказание»!!! Это мой любимый твой спектакль!!!!», – пишет Собчак.