«Горжусь тобой»: Ксения Собчак показала романтичное фото с мужем в воде
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/
Телеведущая Ксения Собчак, которая вместе с мужем и сыном сейчас отдыхает в Арабских Эмиратах, показала очень нежную и романтичную фотосессию в воде.
Ксения поздравляет своего супруга Константина Богомолова с номинацией на премию «Золотая маска» за его спектакль «Преступление и наказание».
«Как же я горжусь тобой!!! «Золотая Маска» за «Преступление и Наказание»!!! Это мой любимый твой спектакль!!!!», – пишет Собчак.
Многие из подписчиков Ксении присоединились к поздравлениям, и прокомментировали фото:
«Действительно отличный спектакль.. Думается, что любовью здесь и не пахло», «Классные!!!Любви, счастья, добра и творческих успехов!!!», «Такой настоящий, не вылизанный фотошопом кадр с эмоциональными живыми лицами - это уже редкость в инсте, потому особый кайф», «Носы даже одинаковые! Вот это судьба!», «Море зовёт..», «Красивые очень! Так держать!», «Ксения, поздравляем вашего мужа с отличным спектаклем», «Какая вы потрясающая пара», «Ксения, вы очень классная, я беру с вас пример», «Красивые, счастливые».
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак
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