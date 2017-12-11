Ксения Собчак откровенно рассказала о своих страхах и роли в семье.

36-летняя Ксения Собчак не раз признавалась, что решение стать кандидатом в президенты России далось ей нелегко. В одном из недавних интервью она решила сбросить маску и рассказала, что вовсе не всегда бывает той «железной леди», какой все привыкли ее видеть — у нее есть страхи, и они небеспочвенны. Так, молодая мама сообщила: она боится оставить сына сиротой.

«Я боюсь, что меня могут убить. Мне пришлось нанять охрану, когда мой коллега Дмитрий Муратов, возглавляющий "Новую газету", рассказал о некоем списке из шести фамилий, в котором был Борис Немцов, а я шла третьей. Говорит, лично видел. Для меня это стало серьезным основанием позаботиться о безопасности. <...> Моя личная охрана сейчас усилена в связи с предвыборными действиями. Вокруг происходит только нагнетание. Люди с ножами врываются на радиостанцию, кого-то избивают, сжигают машины. Мы живем в атмосфере ненависти — когда неважно, делается что-то по политическим причинам, или творят это сумасшедшие люди, пересмотревшие зомбоящик. И ответственность лежит на тех, кто эту атмосферу создает. То есть на нашей власти», — цитирует ее «Лента.ру».

«Телевизор превратился в источник бесконечной тревожности и ненависти. Нам кричат: нас окружили враги, они хотят уничтожить Россию! Это проникает в головы и здоровых людей, и больных. Эти изречения влияют на всех по-разному, и невозможно понять, кто и как на них отреагировал. Именно поэтому ответственность лежит на тех, кто эту информацию подает именно в таком ключе», — пояснила она.

Неуверенность преследует Ксению и дома: «Я страшно боюсь своего мужа. Не знаю, как он сумел этого добиться. Все само происходит. В принципе, он человек не жесткий, при этом я переживаю, что делаю что-то не так, всегда осторожно с ним обращаюсь. Конечно, это очень смешно: в сознании большинства я глава семьи, а мой муж — совсем мягкий человек, подкаблучник. Но это вообще не так! Все, кто близко со мной общаются, знают: мы живем так, как хочет Максим. <...> Я в быту — послушная жена, нежная девочка, принимаю все, делаю, как он хочет. Это касается очень многого: отдыха, ребенка, воспитания, поведения. Если мужу не нравится, как я одета, что говорю, где выступаю, — я сразу себя корректирую. Я вынуждена всегда на него оглядываться».

Молодая мама поделилась, что разрывается между сыном и долгом: «Я нахожусь во внутреннем страдании: с одной стороны, я с Платоном, с другой — понимаю важность этой миссии, которая сегодня у меня есть». Думая о будущем своего ребенка, Собчак опасается, что тот пойдет по ее стопам: «Надеюсь, что ему не придется идти в президенты. Хотя это не мне решать, у нас в семье демократия»

Фото: instagram