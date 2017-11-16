Новый кадр появился в Instagram знаменитой мамы.

18 ноября 2016 года одна из самых известных отечественных медиадив Ксения Собчак впервые стала мамой — в одной из престижных подмосковных клиник на свет появился мальчик, которого назвали Платоном. Родители малыша нечасто балуют подписчиков своих Instagram его фотографиями, однако в преддверии первого дня рождения сына потенциальный кандидат в президенты России опубликовала трогательный кадр. «Хозяин Дома:)!» — гласит подпись под снимком, на котором подросший Платон изучает содержимое выдвижного ящика комода.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Ноя 15 2017 в 10:28 PST

Фолловеры Ксении выразили свое умиление в комментариях к записи: «Держитесь, пришло время ящиков , коробочке, шкафчиков и прочего , что "плохо лежит" :))», «Какой большой уже!», «Качок», «Ребенок познает мир», «Как же быстро растут детки🤗, казалось бы, Платон только недавно родился, а уже так уверенно стоит », «Атлант расправил плечи», «Ну точно с папой занимается!», «Маленький культурист», «Фигуристый пловец».