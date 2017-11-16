«Хозяин дома»: Ксения Собчак показала очаровательное фото подросшего сына Платона
18 ноября 2016 года одна из самых известных отечественных медиадив Ксения Собчак впервые стала мамой — в одной из престижных подмосковных клиник на свет появился мальчик, которого назвали Платоном. Родители малыша нечасто балуют подписчиков своих Instagram его фотографиями, однако в преддверии первого дня рождения сына потенциальный кандидат в президенты России опубликовала трогательный кадр. «Хозяин Дома:)!» — гласит подпись под снимком, на котором подросший Платон изучает содержимое выдвижного ящика комода.
Фолловеры Ксении выразили свое умиление в комментариях к записи: «Держитесь, пришло время ящиков , коробочке, шкафчиков и прочего , что "плохо лежит" :))», «Какой большой уже!», «Качок», «Ребенок познает мир», «Как же быстро растут детки🤗, казалось бы, Платон только недавно родился, а уже так уверенно стоит », «Атлант расправил плечи», «Ну точно с папой занимается!», «Маленький культурист», «Фигуристый пловец».
Напомним, Ксения Собчак замужем за известным актером Максимом Виторганом. Пара сыграла «тайную» свадьбу в 2013 году, а спустя три с половиной года родился сын, ставший первым ребенком для Ксении и третьим для Максима. От предыдущих отношений у актера есть дочь Полина и сын Даниил.
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram