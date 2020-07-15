Собчак показала милое фото подросшего сына, Виторган забавно прокомментировал его

«Я сижу с ребенком дома и зарабатываю по 70 тысяч в неделю», — забавно прокомментировал фото сына Максим Виторган. Многие фолловеры оценили его чувство юмора.

«Какой красавчик», «Классный у вас сын, Ксения и Максим», «Платоша — лапочка», «Какой мальчуган», «Взгляд такой серьезный», «Похож сразу на обоих родителей», «Обожаю Платона», «Милашка», — написали в комментариях.

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган прожили в браке 6 лет и развелись в начале 2019 года. Через несколько месяцев Ксения вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. А Максим Виторган сейчас счастлив в отношениях с Нино Нинидзе.