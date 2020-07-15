Собчак показала милое фото подросшего сына, Виторган забавно прокомментировал его
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
Ксения Собчак опубликовала в Instagram новое фото сына Платона, сделанное в кафе, когда мальчик потягивал сок через трубочку.
«А вы как проводите время?», — подписала Ксения фотокарточку.
«Я сижу с ребенком дома и зарабатываю по 70 тысяч в неделю», — забавно прокомментировал фото сына Максим Виторган. Многие фолловеры оценили его чувство юмора.
«Какой красавчик», «Классный у вас сын, Ксения и Максим», «Платоша — лапочка», «Какой мальчуган», «Взгляд такой серьезный», «Похож сразу на обоих родителей», «Обожаю Платона», «Милашка», — написали в комментариях.
Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган прожили в браке 6 лет и развелись в начале 2019 года. Через несколько месяцев Ксения вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. А Максим Виторган сейчас счастлив в отношениях с Нино Нинидзе.
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак, Максим Виторгана, Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
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