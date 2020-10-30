Ксения Бородина показала огромный «беременный» живот и резко опровергла скорое прибавление в семье
Фото: www.instagram.com/borodylia/
Ксении Бородиной уже не раз приписывали «липовые» беременности. Стоит только телеведущей надеть платье посвободней, сразу возникают домыслы, что она ждет третьего ребенка. Так произошло и в этот раз. Во время отпуска в Турции, который завершился несколько дней назад, Бородину завалили комментариями о том, что она скоро вновь станет мамой.
Сначала Ксения пошутила на эту тему, но многие ее сарказм не поняли. Теперь она ответила в более жесткой форме.
«Журналисты и "правда-паблики", бегом к роддому. Ребетеночек на подходе», — подписала телеведущая фото с огромным «беременным» животом (стилистика автора сохранена, — прим. ред.).
«А я думаю, чего это меня Теона кроликом ушастым рисует? Дочка не знала, как намекнуть. Кто па, я спрашиваю?!», — с юмором прокомментировал Курбан Омаров.
«Наверное, мальчик, потому что лицо не поменялось», «У меня есть вопрос: вы пока с Турции летели, что делали с таким пузом?», «Ой, я уже у роддома с цветами», «Не. Не опустился живот. Рано еще. Пару недель еще походишь», — подписчики шутками поддержали Бородину.
У Ксении уже есть две дочери: 11-летняя дочь Маруся от первого мужа, предпринимателя Юрия Будагова, и 4-летняя Теона от второго супруга Курбана Омарова.
Фото и видео: Instagram Ксении Бородиной
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