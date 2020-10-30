Ксения Бородина показала огромный «беременный» живот и резко опровергла скорое прибавление в семье

Ксении Бородиной уже не раз приписывали «липовые» беременности. Стоит только телеведущей надеть платье посвободней, сразу возникают домыслы, что она ждет третьего ребенка. Так произошло и в этот раз. Во время отпуска в Турции, который завершился несколько дней назад, Бородину завалили комментариями о том, что она скоро вновь станет мамой.

Сначала Ксения пошутила на эту тему, но многие ее сарказм не поняли. Теперь она ответила в более жесткой форме.

«Журналисты и "правда-паблики", бегом к роддому. Ребетеночек на подходе», — подписала телеведущая фото с огромным «беременным» животом (стилистика автора сохранена, — прим. ред.).