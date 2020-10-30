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Ксения Бородина показала огромный «беременный» живот и резко опровергла скорое прибавление в семье

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Ксения Бородина в отпуске

Фото: www.instagram.com/borodylia/

Слухи о том, что у ведущей шоу «Дом-2» будет третий ребенок появились несколько дней назад.

Ксении Бородиной уже не раз приписывали «липовые» беременности. Стоит только телеведущей надеть платье посвободней, сразу возникают домыслы, что она ждет третьего ребенка. Так произошло и в этот раз. Во время отпуска в Турции, который завершился несколько дней назад, Бородину завалили комментариями о том, что она скоро вновь станет мамой.

Сначала Ксения пошутила на эту тему, но многие ее сарказм не поняли. Теперь она ответила в более жесткой форме.

«Журналисты и "правда-паблики", бегом к роддому. Ребетеночек на подходе», — подписала телеведущая фото с огромным «беременным» животом (стилистика автора сохранена, — прим. ред.).

«А я думаю, чего это меня Теона кроликом ушастым рисует? Дочка не знала, как намекнуть. Кто па, я спрашиваю?!», — с юмором прокомментировал Курбан Омаров.

«Наверное, мальчик, потому что лицо не поменялось», «У меня есть вопрос: вы пока с Турции летели, что делали с таким пузом?», «Ой, я уже у роддома с цветами», «Не. Не опустился живот. Рано еще. Пару недель еще походишь», — подписчики шутками поддержали Бородину.

У Ксении уже есть две дочери: 11-летняя дочь Маруся от первого мужа, предпринимателя Юрия Будагова, и 4-летняя Теона от второго супруга Курбана Омарова.

Фото и видео: Instagram Ксении Бородиной

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