«Мы с мужем ждем ребеночка»: Ксения Бородина ответила на слухи о беременности

К слову, недавно муж Ксении Бородиной, московский бизнесмен Курбан Омаров выложил теплую семейную фотографию с женой и детьми. На фото старшая дочка Ксении Мария от первого брака, общая с Омаровым дочь Теона и сын бизнесмена от одного из ранних браков. Всех детей они воспитывают вместе. Девочки показали стильный фэмили-лук и появились в одинаковых цветастых платьях.

Ранее Курбан Омаров дал большое интервью, в котором рассказал о своей жизни до брака с Ксенией. Несмотря на то, что у него было несколько жен и много возлюбленных, он заявил, что всегда недооценивал ценность семьи, и понял это только в браке с Бородиной. Раньше бизнесмен полагался только на свои деньги, и считал, что уют можно купить, попросту пригласив домработницу и повара. Сама Ксения, комментируя интервью своего супруга, заявила, что прослезилась.