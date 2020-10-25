Ксения Бородина умилила фото подросших красавец-дочек: «Сестренки навсегда»
Фото: @borodylia / Instagram
Ксения Бородина опубликовала на своей странице в Instagram фотографию со своими подросшими красавицами-дочками. Девочки предстали в парных стильных образах — купальниках с принтом из цветов и бабочек. Звездная мама завязала Теоне два высоких хвоста и украсила волосы розовой резинкой. Старшая дочь Мария собрала волосы в высокий пучок и украсила его розовой лентой. В кадре девочки улыбаются для снимка и обнимаются на фоне гор и моря. Для отдыха в Турции семья Ксении Бородиной предпочла роскошную яхту, на которой они проводят большую часть времени.
Фото: @borodylia / Instagram
Пользователей Сети очаровал новый совместный снимок девочек и они написали под фотографией: «Какая Мару умничка!!! Каждый раз удивляюсь насколько умный и ответственный ребёнок!!!!!», «Красавицы», «Как будто Ксюша с Курбаном стоят. Маруся-мама,Тея-папа здесь», «Такие разные и такие красивые», «Какие же у вас они лапульки», «Такие красавицы», «Красивые», «Красавицы», «Любуюсь Вашими детками», «Такие уже взрослые».
К слову, недавно мы писали, как Ксения Бородина поделилась фотографиями модных дочек. Телеведущая радуется, что ей удалось провести с девочками целый день. Ксения Бородина выложила в своем Instagram фотографию со своими подросшими дочками.
А вам понравились новые фото дочерей Ксении Бородиной? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @borodylia / Instagram_
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