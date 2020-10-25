Ксения Бородина умилила фото подросших красавец-дочек: «Сестренки навсегда»

Пользователей Сети очаровал новый совместный снимок девочек и они написали под фотографией: «Какая Мару умничка!!! Каждый раз удивляюсь насколько умный и ответственный ребёнок!!!!!», «Красавицы», «Как будто Ксюша с Курбаном стоят. Маруся-мама,Тея-папа здесь», «Такие разные и такие красивые», «Какие же у вас они лапульки», «Такие красавицы», «Красивые», «Красавицы», «Любуюсь Вашими детками», «Такие уже взрослые».

К слову, недавно мы писали, как Ксения Бородина поделилась фотографиями модных дочек. Телеведущая радуется, что ей удалось провести с девочками целый день. Ксения Бородина выложила в своем Instagram фотографию со своими подросшими дочками.

А вам понравились новые фото дочерей Ксении Бородиной? Делитесь своим мнением в комментариях!