«Папа на страже воспитания»: Курбан Омаров показал, что малышка Теона больше всего оценила в музее
Фото: www.instagram.com/zimamoscow/?hl=ru
Муж Ксении Бородиной, московский бизнесмен Курбан Омаров, вместе с женой и дочкой Теоной посетил музей. В своем микроблоге он опубликовал очень смешное видео о том, как дочка реагировала на статуи. Увидев статую обнаженного мужчины, девочка рассмеялась и смутилась.
«Чё за смех? Не понял», — подписал фотографию бизнесмен.
Видео очень насмешило и умилило подписчиков, которые засыпали счастливого отца своими комментариям.
«Тея оценила правильно», «Ну это безостановочно можно смотреть», «Малышка Тея, не ожидала увидеть такое», «Папа на страже воспитания», «У Тэюши смех такой заразительный», «Тейка шарит уже побольше всех», «Растет девчуля, уже скоро женихи пойдут», — смеются в комментариях подписчики, отмечая, что из Курбана вышел отличный отец.
Курбан Омаров вместе с Ксенией Бородиной воспитывают троих детей. С ними живет их общая дочь Теона, а также дочка Ксении от первого брака Мария и сын Омарова. Оба супруга считают нынешние отношения идеальными. Омаров подробно рассказал о своем трепетном отношении к жене в недавнем интервью, а она, по собственному признанию, прослезилась, когда его смотрела.
Раньше отношение Курбана к женщинам было совсем другим, хотя сегодня он считает, что был не прав. Все свое внимание теперь он уделяет семье, активно занимается воспитанием детей и с удовольствием проводит с ними время, рассказывая о подробностях их жизни в своем микроблоге.
Фото и видео: Instagram Курбана Омарова
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