«Папа на страже воспитания»: Курбан Омаров показал, что малышка Теона больше всего оценила в музее

Курбан Омаров вместе с Ксенией Бородиной воспитывают троих детей. С ними живет их общая дочь Теона, а также дочка Ксении от первого брака Мария и сын Омарова. Оба супруга считают нынешние отношения идеальными. Омаров подробно рассказал о своем трепетном отношении к жене в недавнем интервью, а она, по собственному признанию, прослезилась, когда его смотрела.

Раньше отношение Курбана к женщинам было совсем другим, хотя сегодня он считает, что был не прав. Все свое внимание теперь он уделяет семье, активно занимается воспитанием детей и с удовольствием проводит с ними время, рассказывая о подробностях их жизни в своем микроблоге.