Ксении Собчак грозит тюрьма за неудачное высказывание в видеоролике
Фото: @xenia_sobchak / Instagram
В конце декабря 2020 года Ксения Собчак опубликовала на своем YouTube-канале видеорасследование «Кровавый мюзикл по мотивам главных новостей года». В ролике телеведущая затронула тему пандемии. Оказалось, что не всем пользователям Сети пришелся по душе ролик. По мнению некоторых фолловеров, звезда разжигает ненависть и вражду в обществе и негативно высказывается в адрес тех, у кого отсутствуют в крови антитела. Они также пожаловались на то, что в видео присутствуют сцены насилия, за которые Ксения и должна получить наказание. В Stories ведущая рассказала, что получила подтверждение, что на нее составлено заявление в прокуратуру и опубликовала документ.
Фото: @xenia_sobchak / Instagram
В заявлении сказано: «В отношении тех, у кого нет антител используются оскорбительные выражения. Себя же гражданка Собчак относит к «элите», «избранным». Ксению Собчак требуют привлечь к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), за которое ей грозит тюремное заключение (до пяти лет лишения свободы). Звезда лишь иронично ответила: «Обожаю такие письма счастья».
К слову, недавно мы писали, как Ксения Собчак удивила поклонников «съедобным» нарядом: «Деликатесно-гастрономическая». Телеведущая появилась в белом костюме, украшенном пластиковыми продуктами.
Фото: @xenia_sobchak / Instagram
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