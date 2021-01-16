Ксении Собчак грозит тюрьма за неудачное высказывание в видеоролике

В заявлении сказано: «В отношении тех, у кого нет антител используются оскорбительные выражения. Себя же гражданка Собчак относит к «элите», «избранным». Ксению Собчак требуют привлечь к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), за которое ей грозит тюремное заключение (до пяти лет лишения свободы). Звезда лишь иронично ответила: «Обожаю такие письма счастья».

К слову, недавно мы писали, как Ксения Собчак удивила поклонников «съедобным» нарядом: «Деликатесно-гастрономическая». Телеведущая появилась в белом костюме, украшенном пластиковыми продуктами.