«Аккуратнее на льдине»: гуляющую с сыном у Финского залива Собчак отругали за смелость
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
На публикации она с маленьким сыном Платоном на берегу Финского залива. «Это были прекрасные снежные, теплые и душевные деньки! Пусть у всех будет столько же радости и любви, сколько у нас в эти дни в северном, но самом любимом городе», — написала Собчак.
Она сопроводила пост хештегами «Санкт-Петербург» и «Мальдивы патриотов», вероятно, намекая на то, что многие звезды российского шоу-бизнеса на новогодние каникулы отправились отдыхать в тропическое государство в Индийском океане.
Подписчики отругали Ксению за то, что она ходит по льду с маленьким ребенком. «Ксения, ну вы смелые! Я смотрю на фото и мне страшно», — уточнили они.
«Почему никто не видит, что льдины, на которых они стоят, находятся на песке? В чем риск-то», — поспорили другие. «Аккуратнее на льдине», — посоветовали матери.
«Мальдины», — посмеялись юзеры, сравнивая Петербург с Мальдивами. «Это замороженные гигантские медузы», — улыбнулись другие. «Фото просто класс: я ощутила и морозец, и ветер», — признались Ксении. «Круче Мальдив! Красота», — решили россияне. «Петербург — любимый город. Но живет, мучаясь и зарабатывая деньги в Москве», — пошутили над Собчак. «Приглашаем отдохнуть с семьей у нас на Алтае», — написали юзеры.
Фото: Instagram/@xenia_sobchak
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