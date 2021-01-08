«Аккуратнее на льдине»: гуляющую с сыном у Финского залива Собчак отругали за смелость

Подписчики отругали Ксению за то, что она ходит по льду с маленьким ребенком. «Ксения, ну вы смелые! Я смотрю на фото и мне страшно», — уточнили они.

«Почему никто не видит, что льдины, на которых они стоят, находятся на песке? В чем риск-то», — поспорили другие. «Аккуратнее на льдине», — посоветовали матери.

«Мальдины», — посмеялись юзеры, сравнивая Петербург с Мальдивами. «Это замороженные гигантские медузы», — улыбнулись другие. «Фото просто класс: я ощутила и морозец, и ветер», — признались Ксении. «Круче Мальдив! Красота», — решили россияне. «Петербург — любимый город. Но живет, мучаясь и зарабатывая деньги в Москве», — пошутили над Собчак. «Приглашаем отдохнуть с семьей у нас на Алтае», — написали юзеры.