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Кружевное белье и неприбранная прическа: Глюк`oZa подразнила фанатов нежным утренним образом

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Глюк`oZa Наталья Ионова

Фото: Instagram

Певица призналась, что всю ночь мучилась от бессонницы.

33-летняя Глюк`oZa Наталья Ионова продолжает будоражить умы подписчиков в Instagram смелыми образами. Певица опубликовала фото в кружевном белье и с неприбранной прической.

«Сегодня всю ночь не спала, но чувствую себя прекрасно! Иногда я многие мысли решаю во сне и всегда доверяю своим сновидениям!», — рассказала Наталья.

«Красавица Натаха», «"Горячая" девочка», «Какая красота», «Какая ты красивая красавица!», «Чудесная красавица», «Как хорошо вы выглядите. Вы клевая, шикарная, яркая, женственная, бодрая красивая», — получила Наталья Ионова заслуженные комплименты.

Глюк`oZa любит делиться с фолловерами «горячими» снимками. Так, она показывала в какой позе занимается спортом с мужем, делилась фотографией, где предстала в одной лишь целлофановой накидке, и публиковала фото в откровенном купальнике (за него ей досталось немало критики).

Фото и виде: Instagram

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