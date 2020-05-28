Кружевное белье и неприбранная прическа: Глюк`oZa подразнила фанатов нежным утренним образом

«Красавица Натаха», «"Горячая" девочка», «Какая красота», «Какая ты красивая красавица!», «Чудесная красавица», «Как хорошо вы выглядите. Вы клевая, шикарная, яркая, женственная, бодрая красивая», — получила Наталья Ионова заслуженные комплименты.

Глюк`oZa любит делиться с фолловерами «горячими» снимками. Так, она показывала в какой позе занимается спортом с мужем, делилась фотографией, где предстала в одной лишь целлофановой накидке, и публиковала фото в откровенном купальнике (за него ей досталось немало критики).