«Типа что-то прикрыто?»: в Сети раскритиковали провокационное фото Натальи Ионовой

Однако большая часть фолловеров заступилась за артистку: «Красивая Амазонка!🌺», «сохраню как мотивацию 🙀», «Какая же вы красивая и спортивная!!», «Ооо бомба 💣 какая же вы красивая», «Тело невероятное», «24 года не больше 😍 фигура конечно 🔥идеал», «Вы не стареете», «Красота человеческого тела никогда не была пошлостью и низостью!!! Ей всегда восхищались творцы - художники и поэты! Поэтому, неважно в каком возрасте и с наличием какого количества детей выкладываются фото прекрасного, подтянутого тела!))) Этой красотой ВАС ОДАРИВАЮТ, поэтому смотрите, наслаждайтесь и радуйтесь, как же гармонично Бог создал человеческое тело!!!», «Красивая мама и жена, шикарно выглядит», «Да умничка просто , завидуйте молча )», «Дива», «Идеальная женщина».