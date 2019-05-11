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«Типа что-то прикрыто?»: в Сети раскритиковали провокационное фото Натальи Ионовой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья Ионова

Фото: Instagram Натальи Ионовой
Певица поделилась новым снимком в откровенном купальнике.

32-летняя Глюк’Оzа (настоящее имя Наталья Ионова –– прим.ред.) — мастер провокации. Певица часто делится с подписчиками откровенными фотоснимками, во всей красе демонстрирующими ее стройную фигуру. Новый кадр, опубликованный в ее блоге, не стал исключением — Наталья позирует в смелом купальнике телесного цвета.

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🐌 📸 @svetlana_yudina.es

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

Многие подписчики раскритиковали провокационный кадр: «Типа что-то прикрыто?», «А почему сразу не голая??», «Да уж и без купальника можно, что ж вы?», «Для чего это выкладывать на всеобщее обозрение», «Не понимаю ,как замужняя женщина, мать -выставлять свои голые фото...», «О Божееее!!!!Для чего все ЭТО!!!!», «Какая низость😱это мать двоих детей, девочек???!!!!!!!!», «Но зачем это? Это уже странно даже 🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️».

Однако большая часть фолловеров заступилась за артистку: «Красивая Амазонка!🌺», «сохраню как мотивацию 🙀», «Какая же вы красивая и спортивная!!», «Ооо бомба 💣 какая же вы красивая», «Тело невероятное», «24 года не больше 😍 фигура конечно 🔥идеал», «Вы не стареете», «Красота человеческого тела никогда не была пошлостью и низостью!!! Ей всегда восхищались творцы - художники и поэты! Поэтому, неважно в каком возрасте и с наличием какого количества детей выкладываются фото прекрасного, подтянутого тела!))) Этой красотой ВАС ОДАРИВАЮТ, поэтому смотрите, наслаждайтесь и радуйтесь, как же гармонично Бог создал человеческое тело!!!», «Красивая мама и жена, шикарно выглядит», «Да умничка просто , завидуйте молча )», «Дива», «Идеальная женщина».

А что вы думаете по этому поводу?

Больше откровенных фотографий Натальи Ионовой вы можете найти здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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