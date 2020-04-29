Из одежды только целлофановая накидка: Глюк`oZa поделилась кадром смелой фотосессии

Поклонники красавицы Натальи такой шикарный и откровенный образ оценили и похвалили ее за идеальную фигуру и смелость.

«Все бы так ходили. Наташа плохому не научит», «Все оголяются, ничего нового», «Наташа, все хорошеешь», «Красотка», «Настоящая красавица», «Самая лучшая», «Богиня», «Как всегда, огонек!», «Бесподобная», «Ну, красотка же», — написали в комментариях.

Ранее певица уже показывала фото в прозрачной одежде и хвалилась идеальным владением своим идеальным телом.

А вы бы решились на подобную откровенную фотосессию?