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Из одежды только целлофановая накидка: Глюк`oZa поделилась кадром смелой фотосессии

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Глюк`oZa

Фото: Instagram

Мужская половина аудитории певицы отметила, что ее примеру должны следовать все красивые женщины, не стесняясь показывать свое тело.

33-летняя Наталья Ионова (Глюк`oZa) показала подписчикам кадр смелой фотосессии. Во время съемок на певице и актрисе из одежды была лишь целлофановая накидка.

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

Поклонники красавицы Натальи такой шикарный и откровенный образ оценили и похвалили ее за идеальную фигуру и смелость.

«Все бы так ходили. Наташа плохому не научит», «Все оголяются, ничего нового», «Наташа, все хорошеешь», «Красотка», «Настоящая красавица», «Самая лучшая», «Богиня», «Как всегда, огонек!», «Бесподобная», «Ну, красотка же», — написали в комментариях.

Ранее певица уже показывала фото в прозрачной одежде и хвалилась идеальным владением своим идеальным телом.

А вы бы решились на подобную откровенную фотосессию?

Фото и видео: Instagram

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