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Саша Савельева показала уютные фотографии в домашнем халатике и с полотенцем на голове

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Саша Савельева

Фото: www.instagram.com/sasha_savelieva/

Певица выглядит очень естественной и ухоженной.

Экс-участница группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала очень уютное домашнее фото, на котором словно только что вышла из душа. Певица позирует в белом махро,вом халатике и с полотенцем на голове.

В подписи к фото певица рассказала об эксперименте, который решила провести со своим гардеробом. Савельева отсортировала свои вещи, которые не носит, и решила проверить, какие из них могут потребоваться в ближайшее время.

В комментариях оценили идею Саши и рассказали про свои истории, связанные с надоевшими вещами. Также подписчики сделали Савельевой массу комплиментов, отметив, что она отлично выглядит – очень свежей и естественной.

«Если не надеваю год, избавляюсь! Но аккуратно! Иногда жалеешь,что от какой-либо вещи избавилась)», «Когда я вижу одежду, которая мне нравится, и я хочу ее купить, я говорю себе: «У тебя уже много одежды, не покупай ничего». Я всегда стараюсь использовать все», «Я так сделала пол года назад. И выяснилось, что я даже не помнила после проверки убранных вещей, о части из них!», «Какая Вы красивая».

Фото и видео: Instagram Саши Савельевой

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