Саша Савельева показала уютные фотографии в домашнем халатике и с полотенцем на голове

Экс-участница группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала очень уютное домашнее фото, на котором словно только что вышла из душа. Певица позирует в белом махро,вом халатике и с полотенцем на голове.

В подписи к фото певица рассказала об эксперименте, который решила провести со своим гардеробом. Савельева отсортировала свои вещи, которые не носит, и решила проверить, какие из них могут потребоваться в ближайшее время.