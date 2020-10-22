Саша Савельева выложила фото с очаровательной челкой и рассказала о фотошопе на снимках

В публикации певица рассуждает о фотошопе:

«Сейчас такое перенасыщение фото-редакторов для смартфонов, «улучшайзинговых» масок для сториз и видео, уже не говоря о профессиональных программах для «исправления изъянов», что порой мы забываем как на самом деле приятно смотреть на себя без всех этих прибамбасов», – пишет она.

«Я люблю разные фильтры, но не очень люблю фотошоп тотальный фотошоп ( это ,что касается соц-сетей, в журналах или на фотосессиях конечно есть какие-то моменты, которые подправляются, этого требует индустрия) но все равно я за максимальную естественность!! Потому- что хочу не забывать себя настоящую».

Подписчики согласились, и отметили, что с естественной красотой ничего не сравнится.