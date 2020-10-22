Саша Савельева выложила фото с очаровательной челкой и рассказала о фотошопе на снимках
Фото: www.instagram.com/sasha_savelieva/?hl=ru
Девушка сразу покорила своих поклонников, которые отметили образ первым делом. Обычно певицу можно увидеть с укладкой без челки. Кроме того , вместо обычной копны волнистых волос, Савельеву увидели с гладкими прядями.
«Саша-красотка!!Но, верни блонд!!!!», «Восхитительна! Торчащая часть маечки у брительки», «Саша ! Что у вас за стрижка?! Каскад? Очень красиво! И с чёлкой вам супер», «Ну волосы однозначно потемнели... Александра, вам идёт очень блонд!, возвращайтесь к нему», «Вам очень идет челка», – отмечают подписчики.
В публикации певица рассуждает о фотошопе:
«Сейчас такое перенасыщение фото-редакторов для смартфонов, «улучшайзинговых» масок для сториз и видео, уже не говоря о профессиональных программах для «исправления изъянов», что порой мы забываем как на самом деле приятно смотреть на себя без всех этих прибамбасов», – пишет она.
«Я люблю разные фильтры, но не очень люблю фотошоп тотальный фотошоп ( это ,что касается соц-сетей, в журналах или на фотосессиях конечно есть какие-то моменты, которые подправляются, этого требует индустрия) но все равно я за максимальную естественность!! Потому- что хочу не забывать себя настоящую».
Подписчики согласились, и отметили, что с естественной красотой ничего не сравнится.