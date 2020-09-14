Наталия Орейро позабавила фанатов ярким образом с маской «мухи»

Орейро признается, что иногда собирается на съемки самостоятельно, без помощи профессиональной команды стилистов и визажистов. Из-за пандемии недавнюю фотосессию для обложки глянцевого издания пришлось проводить в условиях ограничений. Что получилась — смотрите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @nataliaoreirosoy

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