Наталия Орейро позабавила фанатов ярким образом с маской «мухи»
Фото: Instagram @nataliaoreirosoy
Орейро выбрала аутфит, который отлично вписывается в интерьер ее пестрой ванной — с «цветочными» обоями и яркими аксессуарами. Актриса позирует в укороченных брюках из брутальной кожи. Их Наталия зарифмовала с полихромным джемпером, совместившим теплые оттенки солнца, сирень и пламенно-красный. Выбор обуви — остромодный: ботинки в духи вестерн, которые в этом сезоне снова движутся к списку хитов с максимальной уверенностью. Финальный штрих — эпатажная маска с защитным экраном, напоминающим глаза мухи, и огромным бантом, вплетенным в прическу. «Да, я суперминималист» — шутливо прокомментировала пост звезда.
Орейро признается, что иногда собирается на съемки самостоятельно, без помощи профессиональной команды стилистов и визажистов. Из-за пандемии недавнюю фотосессию для обложки глянцевого издания пришлось проводить в условиях ограничений. Что получилась — смотрите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @nataliaoreirosoy
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