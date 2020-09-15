«Дикий ангел» Наталия Орейро примерила образ Красной Шапочки и собрала массу комплиментов
Фото: Instagram Наталии Орейро
«Волк здесь? Я не боюсь тебя, ты не съешь меня», - кокетничает она под ярким снимком.
«Какой роскошный образ», «Эффектно», «Красная Шапочка!!!», «Классно! Люблю эту сказку», «Волшебная», «Красота», «Наша Наташа», - обсуждают в комментариях.
Напомним, популярность на постсоветском пространстве Наталии Орейро принесла роль пацанки Милагрос в сериале «Дикий ангел». Именно такой - юной и озорной - ее навсегда запомнили миллионы российских женщин. В том, что Наталия станет звездой, у ее близких сомнений не было - она всегда была творческой девочкой и появилась на обложке в весьма юном возрасте.
Фото и видео: Instagram/@nataliaoreirosoy
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