«Дикий ангел» Наталия Орейро примерила образ Красной Шапочки и собрала массу комплиментов

«Какой роскошный образ», «Эффектно», «Красная Шапочка!!!», «Классно! Люблю эту сказку», «Волшебная», «Красота», «Наша Наташа», - обсуждают в комментариях.

Напомним, популярность на постсоветском пространстве Наталии Орейро принесла роль пацанки Милагрос в сериале «Дикий ангел». Именно такой - юной и озорной - ее навсегда запомнили миллионы российских женщин. В том, что Наталия станет звездой, у ее близких сомнений не было - она всегда была творческой девочкой и появилась на обложке в весьма юном возрасте.