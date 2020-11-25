Фигуристка Елена Ильиных рассказала о семейной жизни и ответила на слухи о романе с Владом Топаловым

Фигуристка Елена Ильиных в интервью Woman.ru рассказала о карьере, материнстве, семейной жизни и отношениях с деловым партнером Владом Топаловым.

Она признается, что работает много и совмещает материнство с работой. Елена не переживает — на ее взгляд, сейчас так делают многие, и ребенку это даже на пользу, пусть видит, какая у него активная мама. Кроме участия в шоу «Ледниковый период» с Владом Топаловым, она тренирует детей у Евгения Плющенко и воспитывает своего сына Мира.

В Сети постоянно всплывают слухи о химии между ней и Владом Топаловым, однако все это не более, чем отличная слаженная работа — каждый из них верен своим вторым половинкам.

В отношениях с мужем, актером Сергеем Полуниным, у нее полная идиллия. По словам фигуристки, он именно тот мужчина, которого она ждала. Познакомились они довольно интересно — Елена написала ему, чтобы сделать комплимент по поводу фильма с его участием.

Теперь они вместе воспитывают сына. По словам Ильиных, в жизни Сергей совсем не такой, каким его показывают в прессе — все лучшие мужские качества в нем непременно присутствуют.