«Мое сердечко»: возлюбленная Сергея Полунина поделилась архивным фото с новорожденным сыном

30-летний Сергей Полунин и 26-летняя Елена Ильиных стали родителями в январе 2020 года. Важное событие в жизни они держали в секрете от поклонников и о рождении сына сообщили почти два месяца спустя. мальчика назвали необычным именем Мир.

Родители публикуют счастливые семейные фото, но на всех кадрах мальчика нельзя разглядеть детально.

В Instagram Елена Ильиных открыто показала лицо сына, но на фото он совсем еще кроха. «Мое сердечко», — подписала она снимок.