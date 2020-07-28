«Мое сердечко»: возлюбленная Сергея Полунина поделилась архивным фото с новорожденным сыном
Фото: www.instagram.com/blackswanei/
30-летний Сергей Полунин и 26-летняя Елена Ильиных стали родителями в январе 2020 года. Важное событие в жизни они держали в секрете от поклонников и о рождении сына сообщили почти два месяца спустя. мальчика назвали необычным именем Мир.
Родители публикуют счастливые семейные фото, но на всех кадрах мальчика нельзя разглядеть детально.
В Instagram Елена Ильиных открыто показала лицо сына, но на фото он совсем еще кроха. «Мое сердечко», — подписала она снимок.
«Очень нежное фото мамы и сына», «Такие оба красивые», «Ребенок — это любовь с первого взгляда и на всю жизнь! Лучший подарок от Бога», «Мадонна с младенцем!», «Какая нежность. Тонкая, волшебная, красивая», «Елена, вы с Миром прекрасны! Это волшебство мама-ребенок ничем не передать, только почувствовать можно. Когда малыш такой нежный и пахнет молоком...», — последовали комментарии.
Свой роман Сергей Полунин и Елена Ильиных рассекретили весной 2019 года. Беременность фигуристки пара долго скрывала. Пока влюбленные официально не узаконили отношения.
Фото и видео: Instagram Сергея Полунина и Елены Ильиных
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