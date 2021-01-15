Кристина Орбакайте нежно поздравила мужа: «С днем рождения, моя любовь»

Кристина Орбакайте трогательно поздравила с днем рождения своего супруга Михаила Земцова, с которым состоит в браке с 2005 года.

«С днем рождения, моя любовь», — написала Кристина.

Старшая дочь Примадонны давно живет в США и практически отошла от светской жизни, очень много времени проводит дома, со своей семьей — мужем и дочкой Клавой. Поклонники отмечают, что, хотя Орбакайте уже не так активно работает, сейчас она выглядит гораздо более счастливой, погрузившись в семейные дела.