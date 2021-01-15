Кристина Орбакайте нежно поздравила мужа: «С днем рождения, моя любовь»
Фото: www.instagram.com/orbakaite_k/?hl=ru
Кристина Орбакайте трогательно поздравила с днем рождения своего супруга Михаила Земцова, с которым состоит в браке с 2005 года.
«С днем рождения, моя любовь», — написала Кристина.
Старшая дочь Примадонны давно живет в США и практически отошла от светской жизни, очень много времени проводит дома, со своей семьей — мужем и дочкой Клавой. Поклонники отмечают, что, хотя Орбакайте уже не так активно работает, сейчас она выглядит гораздо более счастливой, погрузившись в семейные дела.
Подписчики Орбакайте присоединились к поздравлениям, среди них и звезды. Михаила поздравили Игорь Николаев, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Екатерина Стриженова, Владислав Лисовец и другие.
Михаил Земцов стал третьим мужем Кристины Орбакайте. Супруги познакомились на вечеринке в честь дня рождения Игоря Николаева — любопытно, что на тот момент американский бизнесмен российского происхождения даже не знал, что Кристина известная певица.
В какой-то момент пара была буквально на грани развода, поскольку они не могли решить вопрос с местом жительства. В итоге семья осталась жить в США, хотя Кристина довольно часто бывает и в России.
Фото и видео: Instagram Кристины Орбакайте
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