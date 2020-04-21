Кристина Орбакайте во время самоизоляции добралась до фотоархивов и показала, как выглядела 24 года назад

«Кристина, вы великолепны», «Очень идет вам этот образ!», «Ух, крутоооо!», «Образ в стилистике декаданса: таинственный, мистический, надломленный. Это очень необычно и притягательно», «В этом образе что-то есть!!! Оригинальненько», «На отца похожа», — отметили поклонники Кристины.

Орбакайте, как и многие знаменитости и миллиарды людей по всему миру, все время проводит дома с дочерью Клавой и мужем Михаилом Земцовым. Кристина показала, как проходят их будни и как она выглядит дома без прически.