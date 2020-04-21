Кристина Орбакайте во время самоизоляции добралась до фотоархивов и показала, как выглядела 24 года назад
Фото: Instagram
Кристина Орбакайте с семьей пережидают пандемию коронавируса в США. Она из-за закрытых границ даже не приехала на день рождения матери Аллы Пугачевой. Во время самоизоляции Орбакайте добралась до семейного альбома и показала подписчикам, как выглядела 24 года назад.
«Кристина, вы великолепны», «Очень идет вам этот образ!», «Ух, крутоооо!», «Образ в стилистике декаданса: таинственный, мистический, надломленный. Это очень необычно и притягательно», «В этом образе что-то есть!!! Оригинальненько», «На отца похожа», — отметили поклонники Кристины.
Орбакайте, как и многие знаменитости и миллиарды людей по всему миру, все время проводит дома с дочерью Клавой и мужем Михаилом Земцовым. Кристина показала, как проходят их будни и как она выглядит дома без прически.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!