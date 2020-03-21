48-летняя Кристина Орбакайте показала «домашнее» фото без прически и макияжа
Поклонники Кристины Орбакайте снова обсуждают ее сходство с Аллой Пугачевой.
Из-за угрозы коронавируса многие знаменитости предпочли объявить карантин и оставаться дома, проводя время с семьей. Кристина Орбакайте не стала исключением.
«Я дома. А вы самоизолировались? Привыкаем к новому режиму», — написала она под новой фотографией.
Поклонники певицы отметили, что ей очень идет «домашний» образ, многие сравнили любимицу с Аллой Пугачевой.
Фото и видео: Instagram
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