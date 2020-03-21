48-летняя Кристина Орбакайте показала «домашнее» фото без прически и макияжа

Из-за угрозы коронавируса многие знаменитости предпочли объявить карантин и оставаться дома, проводя время с семьей. Кристина Орбакайте не стала исключением.

«Я дома. А вы самоизолировались? Привыкаем к новому режиму», — написала она под новой фотографией.