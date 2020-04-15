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6-летние дети довели Аллу Пугачеву до слез счастья, а Максим Галкин признался в любви в ее день рождения

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Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Фото: Instagram

Лиза и Гарри Галкины под руководством отца приготовили для своей знаменитой мамы трогательное поздравление с днем рождения. Алла Пугачева от переполняющих ее эмоций не могла сдержать слез.

15 апреля Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения. Традиционно первыми утром ее поздравили муж и 6-летние дети. Гарри и Лиза ждали праздник: испекли для мамы торт, приготовили цветы и надули шары.

Алла Пугачева появилась на кухне своего замка в потрясающем виде: без косметики, с гладкой укладкой и в красивом домашнем платье.

«Мамочка, ты лучшая из миллионов женщин», — поздравили Лиза и Гарри, прочитали маме стихи и вручили букеты роз. Алла Пугачева не смогла сдержать слез счастья.

«С днем рождения, любимая», — поздравил супругу Максим Галкин и за кадром раздался звонкий поцелуй.

Старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте с семьей находится в США, откуда не может выехать из-за коронавируса. Кристина с Клавой записали для мамы и бабушки милое поздравление, исполнив немного переделанный хит Примадонны.

«Очень ждем встречи с нашей любимой именинницей. Так хочется прижаться и быть рядом. С днем рождения, наша волшебная Звезда. Только будь здорова», — написала Орбакайте в социальной сети.

Бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров еще посвятил любимой женщине трогательные слова, опубликовав поздравление в Instagram. Киркоров назвал Пугачеву своей музой и вдохновением.

Фото и видео: Instagram

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