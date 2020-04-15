6-летние дети довели Аллу Пугачеву до слез счастья, а Максим Галкин признался в любви в ее день рождения

15 апреля Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения. Традиционно первыми утром ее поздравили муж и 6-летние дети. Гарри и Лиза ждали праздник: испекли для мамы торт, приготовили цветы и надули шары.

Алла Пугачева появилась на кухне своего замка в потрясающем виде: без косметики, с гладкой укладкой и в красивом домашнем платье.

«Мамочка, ты лучшая из миллионов женщин», — поздравили Лиза и Гарри, прочитали маме стихи и вручили букеты роз. Алла Пугачева не смогла сдержать слез счастья.

«С днем рождения, любимая», — поздравил супругу Максим Галкин и за кадром раздался звонкий поцелуй.