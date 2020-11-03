22-летний сын Кристины Орбакайте женится на студентке после двухлетнего романа

На днях Кристина Орбакайте поделилась хорошей новостью: ее 22-летний сын Дени защитил магистратуру в Великобритании и приехал домой. «Вернулся мой Дени! Все экзамены сдал и защитил магистратуру! Впереди взрослая жизнь, пусть все твои идеи сбудутся», — написала в Instagram артистка.

И теперь в семье грядет еще одно важное событие: Дени Байсаров собрался жениться. Он сделал предложение любимой девушке Марии, с которой встречается два года. Влюбленные не афишируют свои отношения, но известно, что девушка даже знакома с Аллой Пугачевой, Дени брал с собой любимую на празднование 70-летия Примадонны. Фото Марии с народной артисткой есть в блоге девушки.

И теперь Мария похвасталась в Instagram помолвочным кольцом с большим камнем и показала фото с Дени.