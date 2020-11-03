22-летний сын Кристины Орбакайте женится на студентке после двухлетнего романа
Фото: www.instagram.com/dennyartview/
На днях Кристина Орбакайте поделилась хорошей новостью: ее 22-летний сын Дени защитил магистратуру в Великобритании и приехал домой. «Вернулся мой Дени! Все экзамены сдал и защитил магистратуру! Впереди взрослая жизнь, пусть все твои идеи сбудутся», — написала в Instagram артистка.
И теперь в семье грядет еще одно важное событие: Дени Байсаров собрался жениться. Он сделал предложение любимой девушке Марии, с которой встречается два года. Влюбленные не афишируют свои отношения, но известно, что девушка даже знакома с Аллой Пугачевой, Дени брал с собой любимую на празднование 70-летия Примадонны. Фото Марии с народной артисткой есть в блоге девушки.
И теперь Мария похвасталась в Instagram помолвочным кольцом с большим камнем и показала фото с Дени.
«Ура! Как я рада за вас!», «Машуля, поздравляю!», «Будьте самыми счастливыми!», — поздравили пару.
У Кристина Орбакайте трое детей. Ее старший сын, 29-летний Никита Пресняков женат на модели Алене Красновой. Также в семье певицы растет 8-летняя дочь Клавдия, отцом которой является бизнесмен Михаил Земцов. Дени Кристина родила, когда состояла в отношениях с чеченским предпринимателем Русланом Байсаровым.
Похоже, теперь поклонники большой семьи Аллы Пугачевой с нетерпением будут ждать свадьбы ее младшего внука. Сейчас одной из самых обсуждаемых молодых семей является пара младшего сына певицы Валерии Арсения Шульгина и его жены Лианы. Их свадьба состоялась в августе, а вскоре стало известно, что они ждут первенца.
Фото и видео: Instagram Кристины Орбакайте, Дени Байсарова и его девушки Марии, Максима Галкина
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