Кристина Орбакайте рассказала об экстремальном увлечении 8-летней дочери: «Клавуся решила освоить трапецию»
Фото: Instagram/@orbakaite_k
Дочь Кристины Орбакайте растет очень талантливой девочкой. Недавно Клавдия записала свою первую песню, причем на испанском языке, а теперь решила попробовать свои силы в воздушной гимнастике — полетала на трапеции. «Воздушная гимнастика от Клавдии Земцовой. Моя смелая и любопытная Клавуся решила освоить трапецию», — подписала Орбакайте новое видео в Instagram.
«Умничка», «Молодец», «Wow!!! Какая ты молодец, Клавочка!!!», «Браво! Какая умничка», «Какая молодец, смелая девчонка Клавочка», «Мамина гордость», «Ого, бесстрашная», «Будущая акробатическая принцесса», — восхищаются фолловеры.
Некоторые обратили внимание на то, что Клава упражнялась в защитной маске: «Очень вредно ребенку на воздухе заниматься физической нагрузкой в маске! Поступает мало кислорода», «Ужас просто, почему ребенок в маске-то…ЗАЧЕЕЕЕМ!!!!!! У нас семья цирковая, не понаслышке знаю эти нагрузки. Первое, что увидела и ужаснулась, почему Клавочка в маскеееее???! Зачем она-то там, на трапеции, в воздухе, на лавиторке. Она, конечно, умничка, но эта маска.. Это кошмар», «Нет вентиляции легких достаточной, особенно при таких нагрузках! Бедные дети, страдают от глупости взрослых!».
Напомним, у Кристины Орбакайте трое детей. Старшего сына, Никиту, певица родила в 1991 году от Владимира Преснякова. В 1998 году на свет появился Дени от Руслана Байсарова, а в браке с Михаилом Земцовым в 2012 году Кристина родила дочь Клавдию.
Фото: Instagram/@orbakaite_k
Видео: Instagram/@orbakaite_k
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