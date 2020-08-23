Кристина Орбакайте рассказала об экстремальном увлечении 8-летней дочери: «Клавуся решила освоить трапецию»

«Умничка», «Молодец», «Wow!!! Какая ты молодец, Клавочка!!!», «Браво! Какая умничка», «Какая молодец, смелая девчонка Клавочка», «Мамина гордость», «Ого, бесстрашная», «Будущая акробатическая принцесса», — восхищаются фолловеры.

Некоторые обратили внимание на то, что Клава упражнялась в защитной маске: «Очень вредно ребенку на воздухе заниматься физической нагрузкой в маске! Поступает мало кислорода», «Ужас просто, почему ребенок в маске-то…ЗАЧЕЕЕЕМ!!!!!! У нас семья цирковая, не понаслышке знаю эти нагрузки. Первое, что увидела и ужаснулась, почему Клавочка в маскеееее???! Зачем она-то там, на трапеции, в воздухе, на лавиторке. Она, конечно, умничка, но эта маска.. Это кошмар», «Нет вентиляции легких достаточной, особенно при таких нагрузках! Бедные дети, страдают от глупости взрослых!».

Напомним, у Кристины Орбакайте трое детей. Старшего сына, Никиту, певица родила в 1991 году от Владимира Преснякова. В 1998 году на свет появился Дени от Руслана Байсарова, а в браке с Михаилом Земцовым в 2012 году Кристина родила дочь Клавдию.