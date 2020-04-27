Кристина Асмус призналась в обжорстве, но ей не поверили
Фото: Instagram
32-летняя Кристина Асмус, которая гордится своей стройной фигурой и тем, что не весит больше 48 кг («Все, что больше — это лишний вес для меня»), шокировала подписчиков признанием в обжорстве.
«Памагити! Раньше у меня остро стояла проблема ночного обжорства. Сейчас я наедаюсь утром, днем, вечером и ночью. И это только в перерывах между обычной трапезой.
А в час ночи (когда я понимаю, что это последний прием пищи на сегодня) я беру двойную порцию. Но, поскольку ложусь я сейчас в 5 утра, то в 3 часа ночи я снова голодная. Иду на кухню за кусочком колбасы, а в итоге открываю ящик Пандоры и съедаю 60 бутербродов. И в течение дня я не хочу есть какие-то там брокколи и мюсли. Я хочу макароны, картоху, хлеб и колу.
Мне после самоизоляции потом критическая изоляция от холодильника нужна будет. Как остановить затянувшийся читмил? Или как ограничиться хотя бы 7-разовым питанием?», — разоткровенничалась актриса (стилистика и орфография автора сохранена, — прим. ред.).
«Вранье», «Ты же вес набираешь для роли», «Тебе ожирение не грозит, жуй за обе щеки», «Не верю», — скептично прокомментировали поклонники Асмус.
Кристина — известный мастер розыгрышей. Так, недавно она показала фото с округлившимся животом. А когда ее принялись поздравлять со скорым пополнением, она посмеялась над доверчивыми подписчиками и показала, как «рожает» несуществующего ребенка.
Фото и видео: Instagram
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