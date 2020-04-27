Кристина Асмус призналась в обжорстве, но ей не поверили

32-летняя Кристина Асмус, которая гордится своей стройной фигурой и тем, что не весит больше 48 кг («Все, что больше — это лишний вес для меня»), шокировала подписчиков признанием в обжорстве.

«Памагити! Раньше у меня остро стояла проблема ночного обжорства. Сейчас я наедаюсь утром, днем, вечером и ночью. И это только в перерывах между обычной трапезой.

А в час ночи (когда я понимаю, что это последний прием пищи на сегодня) я беру двойную порцию. Но, поскольку ложусь я сейчас в 5 утра, то в 3 часа ночи я снова голодная. Иду на кухню за кусочком колбасы, а в итоге открываю ящик Пандоры и съедаю 60 бутербродов. И в течение дня я не хочу есть какие-то там брокколи и мюсли. Я хочу макароны, картоху, хлеб и колу.

Мне после самоизоляции потом критическая изоляция от холодильника нужна будет. Как остановить затянувшийся читмил? Или как ограничиться хотя бы 7-разовым питанием?», — разоткровенничалась актриса (стилистика и орфография автора сохранена, — прим. ред.).