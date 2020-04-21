Кристина Асмус шокировала фанатов фотографией с заметно округлившимся животом
Фото: Instagram Кристины Асмус
Фото с заметно округлившимся животом, которое опубликовала Кристина Асмус в своем блоге, шокировало ее подписчиков.
«Долго не хотела говорить. Боялась сглаза. Выкладывала старые фотки. Но так не терпелось поделиться радостной новостью. Рассказать подробности о прекрасном и совершенно неожиданном для меня и моей семьи событии. О том, как жизнь снова поделилась на ‘до’ и ‘после’. О новых ощущениях, которые со мной происходят. О другом распорядке дня. И как это необычно и трудно в период самоизоляции. Даже не знаю с чего начать», — заинтриговала актриса.
«Я так счастлива! Я....я......я снимаюсь в новом сериале)) Сериал в формате скринлайф. С бомбическим актерским составом. По сюжету я играю беременную», — добавила она.
«Вы просто мастер интриг! Уже хотела писать поздравления», «Ух, Кристина! Я уже подумала, можно поздравлять с беременностью) Ладно, поздравляю с новой ролью», «Ой а я сначала подумала что у вас пополнение намечается!))))похоже скоро вся желтуха будет писать что вы беременны вторым», «Как меня бесят такие посты и приколы! Это реально смешно ?», «Дурацкая шутка», — комментируют подписчики.
Некоторое время назад Кристина говорила, что планирует набрать вес и изменила свою диету ради новой роли. Вероятно, она имела в виду именно эту роль?
Фото и видео: Instagram
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