Кристина Асмус шокировала фанатов фотографией с заметно округлившимся животом

«Я так счастлива! Я....я......я снимаюсь в новом сериале)) Сериал в формате скринлайф. С бомбическим актерским составом. По сюжету я играю беременную», — добавила она.

«Вы просто мастер интриг! Уже хотела писать поздравления», «Ух, Кристина! Я уже подумала, можно поздравлять с беременностью) Ладно, поздравляю с новой ролью», «Ой а я сначала подумала что у вас пополнение намечается!))))похоже скоро вся желтуха будет писать что вы беременны вторым», «Как меня бесят такие посты и приколы! Это реально смешно ?», «Дурацкая шутка», — комментируют подписчики.

Некоторое время назад Кристина говорила, что планирует набрать вес и изменила свою диету ради новой роли. Вероятно, она имела в виду именно эту роль?