Кристина Асмус вышла в свет с новой прической и в платье с обнаженными плечами

Напомним, что Кристина Асмус недавно поразила поклонников резкой сменой образа — блондинка от природы с длинными волосами подстриглась, сделав каре с челкой, и перекрасила волосы в яркий черный оттенок. Поклонники Кристины так и не смогли решить, какая она им нравится больше, и гадали о причинах такой смены имиджа. Многие решили, что Асмус таким образом приходит в себя после недавнего развода с Гариком Харламовым, и по женской традиции начинает перемены с прически.

На днях актриса раскрыла истинную причину радикальной смены имиджа. «В общем, было предсказуемо, что большинство СМИ и комментаторов свяжут новый цвет волос с разводом. Но я покрасилась для съемок. Любой цвет волос, любая длина, хоть побриться налысо или сбрить брови. Сделать героине брекеты или сточить зубы, в конце концов. Поправиться на любое количество килограммов, похудеть, научиться разным навыкам. В этих трансформациях и есть самый кайф!», — подчеркнула она.