Кристина Асмус вышла в свет с новой прической и в платье с обнаженными плечами
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В Москве началась церемония вручения премии «Золотой орел — 2021». На красной дорожке фотографам позировали многие знаменитости, в числе которых была и Кристина Асмус. Актриса появилась на мероприятии в элегантном черно-белом платье в пол с обнаженными плечами и продемонстрировала новую прическу.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Напомним, что Кристина Асмус недавно поразила поклонников резкой сменой образа — блондинка от природы с длинными волосами подстриглась, сделав каре с челкой, и перекрасила волосы в яркий черный оттенок. Поклонники Кристины так и не смогли решить, какая она им нравится больше, и гадали о причинах такой смены имиджа. Многие решили, что Асмус таким образом приходит в себя после недавнего развода с Гариком Харламовым, и по женской традиции начинает перемены с прически.
На днях актриса раскрыла истинную причину радикальной смены имиджа. «В общем, было предсказуемо, что большинство СМИ и комментаторов свяжут новый цвет волос с разводом. Но я покрасилась для съемок. Любой цвет волос, любая длина, хоть побриться налысо или сбрить брови. Сделать героине брекеты или сточить зубы, в конце концов. Поправиться на любое количество килограммов, похудеть, научиться разным навыкам. В этих трансформациях и есть самый кайф!», — подчеркнула она.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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