Эрнст, Высоцкая и Михалкова попали в число номинантов премии «Золотой орел — 2020»
Фото: Kinopoisk
На соискание премии за 2020 год рассматривались отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России с 1 ноября 2019 года по 1 декабря 2020 года (а также все фильмы предшествующего года, которые по тем или иным причинам не были рассмотрены на соискание премии по итогам 2019 года); телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в период с 1 сентября 2019 года по 1 ноября 2020 года; зарубежные кинофильмы, выпущенные в российский прокат с 1 ноября 2019 года по 1 декабря 2020 года.
Лучший фильм
БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
ЛЕД 2
СОЮЗ СПАСЕНИЯ
СТРЕЛЬЦОВ
Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)
ДИПЛОМАТ
МАГОМАЕВ
ОДЕССКИЙ ПАРОХОД
Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)
ЗАСТУПНИКИ
ТРИГГЕР
УЧЕНИЦА МЕССИНГА
Лучшая женская роль в кино
Ольга Озоллапиня («Блокадный дневник»)
Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!»)
Стася Милославская («Стрельцов»)
Фото: Kinopoisk
Лучшая женская роль на телевидении
Светлана Немоляева («Дипломат»)
Чулпан Хаматова («Зулейха открывает глаза»)
Татьяна Черданцева («Ученица Мессинга»)
Лучшая мужская роль в кино
Юрий Борисов («Калашников»)
Максим Матвеев («Союз спасения»)
Александр Петров («Стрельцов»)
Лучшая мужская роль на телевидении
Александр Лазарев («Дипломат»)
Максим Матвеев («Триггер»)
Юрий Беляев («Ученица Мессинга»)
Фото: Kinopoisk
Лучшая женская роль второго плана
Мария Аронова («Лед 2»)
Надежда Михалкова («Лед 2»)
Софья Эрнст («Союз спасения»)
Лучшая мужская роль второго плана
Александр Домогаров («Союз спасения»)
Иван Колесников («Союз спасения»)
Александр Яценко («Стрельцов»)
Полный список номинантов премии «Золотой орел — 2020» можно посмотреть здесь.
Торжественная церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 22 января 2021 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».
Фото: kinopoisk
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