Эрнст, Высоцкая и Михалкова попали в число номинантов премии «Золотой орел — 2020»

На соискание премии за 2020 год рассматривались отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России с 1 ноября 2019 года по 1 декабря 2020 года (а также все фильмы предшествующего года, которые по тем или иным причинам не были рассмотрены на соискание премии по итогам 2019 года); телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в период с 1 сентября 2019 года по 1 ноября 2020 года; зарубежные кинофильмы, выпущенные в российский прокат с 1 ноября 2019 года по 1 декабря 2020 года.