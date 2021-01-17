Кристина Асмус раскрыла истинную причину радикальной смены имиджа
Фото: @asmuskristina / Instagram
Поклонники звезды долгое время гадали, почему актриса вдруг так кардинально изменилась. Многие из них, как ни странно, видели причину в переменах, которые произошли в личной жизни звезды. Но сегодня девушка все же решила приоткрыть завесу тайны и поведала подписчикам правду.
На самом деле Кристина решилась стать роковой брюнеткой вовсе не из-за развода с Гариком Харламовым. «В общем, было предсказуемо, что большинство СМИ и комментаторов свяжут новый цвет волос с разводом. Но я покрасилась для съемок», — подчеркнула Асмус.
Помимо этого, знаменитость рассказала, что ей этот шаг дался легко, хотя до этого она, кстати, ни разу в жизни не красила волосы, а предпочитала свой натуральный оттенок — блонд. Кроме того, артистка поведала фолловерам, на что готова пойти ради роли.
«Любой цвет волос, любая длина, хоть побриться налысо или сбрить брови. Сделать героине брекеты или сточить зубы, в конце концов. Поправиться на любое количество килограммов, похудеть, научиться разным навыкам. В этих трансформациях и есть самый кайф!» — добавила звезда. Очень смелая Кристина, не правда ли?
Фото: @asmuskristina / Instagram
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