Кристина Асмус раскрыла истинную причину радикальной смены имиджа

На самом деле Кристина решилась стать роковой брюнеткой вовсе не из-за развода с Гариком Харламовым. «В общем, было предсказуемо, что большинство СМИ и комментаторов свяжут новый цвет волос с разводом. Но я покрасилась для съемок», — подчеркнула Асмус.

Помимо этого, знаменитость рассказала, что ей этот шаг дался легко, хотя до этого она, кстати, ни разу в жизни не красила волосы, а предпочитала свой натуральный оттенок — блонд. Кроме того, артистка поведала фолловерам, на что готова пойти ради роли.

«Любой цвет волос, любая длина, хоть побриться налысо или сбрить брови. Сделать героине брекеты или сточить зубы, в конце концов. Поправиться на любое количество килограммов, похудеть, научиться разным навыкам. В этих трансформациях и есть самый кайф!» — добавила звезда. Очень смелая Кристина, не правда ли?