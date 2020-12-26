Кристина Асмус заявила, что снова хочет стать блондинкой

Кристина Асмус недавно поразила поклонников резкой сменой образа — блондинка от природы с длинными волосами подстриглась, сделав каре с челкой, и перекрасила волосы в яркий черный оттенок. Поклонники Кристины так и не смогли решить, какая она им нравится больше, и гадают о причинах такой смены имиджа. Многие решили, что Асмус таким образом приходит в себя после недавнего развода с Гариком Харламовым, и, по женской традиции, начинает перемены с прически.

Другие полагают, что дело в работе, и Кристина просто перекрасилась для новой роли.