Кристина Асмус заявила, что снова хочет стать блондинкой
Фото: www.instagram.com/asmuskristina/
Кристина Асмус недавно поразила поклонников резкой сменой образа — блондинка от природы с длинными волосами подстриглась, сделав каре с челкой, и перекрасила волосы в яркий черный оттенок. Поклонники Кристины так и не смогли решить, какая она им нравится больше, и гадают о причинах такой смены имиджа. Многие решили, что Асмус таким образом приходит в себя после недавнего развода с Гариком Харламовым, и, по женской традиции, начинает перемены с прически.
Другие полагают, что дело в работе, и Кристина просто перекрасилась для новой роли.
Сама актриса, отвечая на комментарии подписчиков под своими постами, признается, что быть брюнеткой ей не очень нравится, и она хочет вернуть свой натуральный цвет обратно, однако пока сделать этого не может.
Подписчики в мнениях расходятся, и многие хотят видеть Асмус блондинкой, хотя некоторые уже привыкли к ее новому образу:
«Даже я, не фанатка, соскучилась по твоим светлым волосам», «Не перекрашивайтесь, Вам очень хорошо с этим цветом!)», «Крис, ну зачем ты покрасилась?», «Кристина, корни волос надо подкрасить», «Да уж, жаль только, что чёрный нереально вывести».
Фото и видео: Instagram Кристины Асмус
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