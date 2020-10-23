Кристина Асмус заявила, что готова побриться налысо ради роли

Ответы на вопросы девушка публикует в сториз.

Кто-то из поклонников спросил, готова ли Кристина побрить налысо свои прекрасные светлые волосы ради интересной роли, и актриса ответила положительно. Напомним, ради искусства она действительно может пойти на многое, например, сняться или сыграть в хорошем проекте за символическую плату.

А вот ради мужчин идти на жертвы она готова не всегда — в ответ на вопрос, готова ли она отказаться от увлечений ради мужчины, она заявила, что хороший мужчина никогда не поставит свою любимую перед подобным выбором.