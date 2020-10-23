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Кристина Асмус заявила, что готова побриться налысо ради роли

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Кристина Асмус на премьере

Фото: www.instagram.com/asmuskristina/?hl=ru

Актриса Кристина Асмус продолжает отвечать на вопросы поклонников, сидя на карантине в связи с коронавирусом.

Ответы на вопросы девушка публикует в сториз.

Кто-то из поклонников спросил, готова ли Кристина побрить налысо свои прекрасные светлые волосы ради интересной роли, и актриса ответила положительно. Напомним, ради искусства она действительно может пойти на многое, например, сняться или сыграть в хорошем проекте за символическую плату.

А вот ради мужчин идти на жертвы она готова не всегда — в ответ на вопрос, готова ли она отказаться от увлечений ради мужчины, она заявила, что хороший мужчина никогда не поставит свою любимую перед подобным выбором.

Фото: www.instagram.com/asmuskristina/?hl=ru

Также Кристина рассказала, что ассоциируется у нее с детством — и это спорт. Она много занималась гимнастикой — по 12 часов, проводила много времени в дороге и нервничала перед сложными элементами.

В одном из последних постов актриса ответила и на пикантный вопрос. Ее спросили, что лучше — год без театра или год без секса, что навеяно разрывом отношений с супругом Гариком Харламовым. По словам Кристины, этот вопрос поставил ее в тупик, а также дал повод для многочисленных комментариев подписчиков под постом.

Напомним, сейчас Кристина сидит дома на карантине после того, как у нее диагностировали коронавирус, активно ведет социальные сети и отвечает на вопросы своих подписчиков.

Фото и видео: Instagram Кристины Асмус

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