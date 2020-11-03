«Сама в шоке»: Кристина Асмус заинтриговала поклонников фотографией в свадебном платье у ЗАГСа

Кристина Асмус, которая совсем недавно развелась и официально обрела статус свободной женщины, снова примерила свадебное платье и отправилась в ЗАГС. Поклонники, однако, не поверили и поняли, что это не более чем сценический образ. Вопросов у них возникло много:

«Зная вас, вы бы такое платье не выбрали», «А вам идёт) хотя будь это ваша свадьба, прическа и образ были бы утонченнее», «Ну никто не поверит, что в жизни пойдёте в Загс в этом)))», «А чего это вы в нашем ЗАГСе делаете?)», «Отличный костюм на Хеллоуин», «Если это на съемках фильма, то поверю. Но в жизни Вы себе такого не позволите», «Может, это означает, что официальный развод состоялся?», «А это вы на фотке вообще?» — высказали свои предположения подписчики.