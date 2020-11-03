«Сама в шоке»: Кристина Асмус заинтриговала поклонников фотографией в свадебном платье у ЗАГСа
Фото: www.instagram.com/asmuskristina/
Кристина Асмус, которая совсем недавно развелась и официально обрела статус свободной женщины, снова примерила свадебное платье и отправилась в ЗАГС. Поклонники, однако, не поверили и поняли, что это не более чем сценический образ. Вопросов у них возникло много:
«Зная вас, вы бы такое платье не выбрали», «А вам идёт) хотя будь это ваша свадьба, прическа и образ были бы утонченнее», «Ну никто не поверит, что в жизни пойдёте в Загс в этом)))», «А чего это вы в нашем ЗАГСе делаете?)», «Отличный костюм на Хеллоуин», «Если это на съемках фильма, то поверю. Но в жизни Вы себе такого не позволите», «Может, это означает, что официальный развод состоялся?», «А это вы на фотке вообще?» — высказали свои предположения подписчики.
Официальный развод Кристины Асмус и Гарика Харламова состоялся совсем недавно, поскольку затянулся из-за пандемии коронавируса.
В разрыв любимой пары Интернет не верил до последнего, однако теперь всем понятно, что это не шутка. Воспитывать дочку Настю бывшие супруги, однако, будут вместе. По этому поводу у тех, кто подписан на Instagram Кристины, уже возникли вопросы – несмотря на то, что Кристина Асмус заразилась коронавирусом и сидела на карантине, дочка осталась у нее, а не отправилась к отцу, что навело подписчиков на мысль, что у бывших супругов не все так гладко.
Фото и видео: Instagram Кристины Асмус
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