Асмус поделилась совместным фото с сестрой: «Она больше похожа на вас, чем вы сами»

Кристина Асмус в своем блоге поделилась фотографией с сестренкой Кариной. Хотя снимок ранее уже появлялся в Instagram, актриса решила выложить его повторно — ее позабавила реакция поклонников, которые решили, что Карина — это сама Кристина, а Асмус вообще не признали с новой прической.

«Комментарий в карусели подтолкнул меня выложить это фото отдельно. Мы с сестрой @karina____asmus действительно очень похожи и всегда были. Нас часто называли близнецами, хотя я старше Карины на 3 года. Но вот я покрасилась и мне интересно — сходство до сих пор очень сильное или уже не так?», — интересуется актриса.