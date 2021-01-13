Асмус поделилась совместным фото с сестрой: «Она больше похожа на вас, чем вы сами»
Фото: www.instagram.com/asmuskristina/
Кристина Асмус в своем блоге поделилась фотографией с сестренкой Кариной. Хотя снимок ранее уже появлялся в Instagram, актриса решила выложить его повторно — ее позабавила реакция поклонников, которые решили, что Карина — это сама Кристина, а Асмус вообще не признали с новой прической.
«Комментарий в карусели подтолкнул меня выложить это фото отдельно. Мы с сестрой @karina____asmus действительно очень похожи и всегда были. Нас часто называли близнецами, хотя я старше Карины на 3 года. Но вот я покрасилась и мне интересно — сходство до сих пор очень сильное или уже не так?», — интересуется актриса.
Подписчики заявили, что привыкнуть к актрисе в таком образе у них так и не вышло? Хотя с тем, что сестры очень похожи, многие не согласились:
«Теперь Карина больше похожа на Кристину, чем Кристина на Кристину», «Для меня не похожи совсем, возможно, если пообщаться, то есть что-то схожее, как обычно бывает у родных, но по фото — не похожи», «И теперь ваша сестра похожа на вас прежнюю больше, чем вы сами», «Теперь она популярная актриса, а вы симпатичная девушка», «Сходство все же есть, но уже не такое сильное, прическа решает».
Фото и видео: Instagram Кристины Асмус
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