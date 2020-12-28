«Шикарная невеста»: Асмус в белоснежном кружевном платье со шлейфом покорила поклонников
Фото: Instagram Кристины Асмус
Кристина Асмус показала новый образ для съемок шоу «Золото Геленджика». На снимках в Instagram актриса позирует в белоснежном кружевном полупрозрачном платье с огромным шлейфом. «Это не свадебное платье (пока), это образ из шоу "Золото Геленджика". Только что на @tnt_online состоялся финал! Несмотря на то, что в тот день я была с высокой температурой и на уколах, это была просто офигительная серия!», — подписала она снимки.
Фолловеры оценили эффектный образ Кристины, о чем написали в многочисленных комментариях: «Наикрутейшая, Крис!», «Шикарная невеста», «Кристин, платье и макияж, ну зачем так все прекрасно?», «Кристина, просто вау», «Признавайтесь, вы из Голливуда сбежали?», «Красавица!», «Пока не свадебное?!», «Нарядны у вас просто бомба. Образ супер», «Кукла».
Напомним, что Кристина Асмус недавно поразила поклонников резкой сменой образа — блондинка от природы с длинными волосами подстриглась, сделав каре с челкой, и перекрасила волосы в яркий черный оттенок. Поклонники Кристины так и не смогли решить, какая она им нравится больше и гадают о причинах такой смены имиджа. Многие решили, что Асмус таким образом приходит в себя после недавнего развода с Гариком Харламовым, и по женской традиции начинает перемены с прически.
Другие полагают, что дело в работе, и Кристина просто перекрасилась для новой роли. Сама актриса, отвечая на комментарии подписчиков под своими постами, признается, что быть брюнеткой ей не очень нравится, и она хочет вернуть свой натуральный цвет обратно, однако пока сделать этого не может.
Фото: getty, пресс-служба, starface, dpa, instagram, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!