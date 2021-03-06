Крисси Тейген защитила Меган Маркл: «Люди не остановятся, пока у нее не случится выкидыш»

На Меган Маркл обрушился настоящий буллинг. Многие поклонники королевской семьи считают, что все беды происходят из-за нее. К слову, у Маркл даже существуют целые клубы хейтеров, которые засыпают социальные сети гневными комментариями о поведении герцогини. Из-за будущего интервью общественность буквально начала портить жизнь молодой семьи. Крисси Тейген решила защитить Меган и высказалась на этот счет.

«Весь этот негатив касаемо Меган Маркл уже вышел за рамки. Эти люди не остановятся, пока у нее не произойдет выкидыш!», — написала в личном аккаунте в Твиттере топ-модель.

Стоит отметить, что хейтерам не понравилось это. Они заспамили аккаунт звезды негативными комментариями.

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