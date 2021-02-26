Парикмахер разглядел в «гламурной» прическе Меган Маркл наращенные волосы

Герцогиня и герцог Сассекские записали видео, в котором объявили о запуске подкаста Archewell Audio на стриминг-сервисе Spotify. 39-летняя Маркл появилась перед поклонниками с гламурной прической. Ее волосы были распущены, уложены волнами. Они идеально сочетались с платьем от люксового бренда Oscar de la Renta голубого цвета, украшенное лимонным принтом.

Британский парикмахер и стилист Джеймс Джонсон, изучив видеоролик, предположил, что подобных «гламурных» кудрей можно добиться только с помощью ненастоящих прядей. Наращивание помогает сделать локоны густыми и длинными. «Меган выбрала новую стрижку, приятно видеть, как она меняет свой стиль. Наращивание волос на долгий срок предполагает наличие тщательного ухода», — уточнил он. Эксперт добавил, что отличной заменой наращиванию являются временные клипсы.