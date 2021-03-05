«Хватит устраивать спектакль»: почему общество осуждает звезд, переживших выкидыш
Ей не хватает лайков?
Не так давно супруга голливудского актера Алека Болдуина родила шестого ребенка. Хилария забеременела спустя полгода после того, как у нее случился выкидыш. Сердцебиение плода тогда едва прослеживалось, эмбрион медленно развивался. Прогнозы врачей подтвердились — тогда Хилария пережила прерывание беременности, о чем сразу же рассказала подписчикам. Спустя некоторое время женщина поделилась уже радостной новостью — она вновь беременна, все идет по плану.
Многие из русскоязычных пользователей в тот момент осудили Хиларию: у кого-то ее откровенность вызвала недоумение, кто-то задавался вопросом, не вредно ли так часто беременеть, успевает ли восстановиться ее организм.
«Зачем сообщать своим подписчикам столь интимные детали? Может, дело в хайпе и ей недостает участливых лайков?», — задавались вопросом многие.
В нашей культуре действительно не принято делиться ни горем, ни радостью откровенно. Первое считается слишком личным, многие в подобных ситуациях просят оставить в покое и проявить уважение. И это вполне понятно. Что касается счастья, то многие тут же вспомнят пословицу о том, что оно любит тишину…
Фото: Instagram @hilariabaldwin
Полгода — достаточное время для траура?
Заподозрить в пиаре в эпоху соцсетей проще простого. Например, модель Крисси Тейген спустя пять месяцев после прерванной беременности продолжает публично оплакивать малыша в своем Instagram. В феврале он должен был появиться на свет, но у модели случился выкидыш из-за открывшегося кровотечения. По словам Крисси, ей не хватило смелости взглянуть на лицо мертвого младенца, о чем она сильно жалеет. Недавний пост на тему модель сопроводила снимками в комбинации с просвечивающей грудью — в таком образе она снималась в клипе мужа-музыканта, будучи уже беременной. В комментариях Крисси осудили за неуместные фото и за то, что спустя пять месяцев после трагедии она продолжает публично лить слезы.
«Я сначала думала, что она так со стрессом борется, ищет понимания что ли... но полгода прошло... это уже выглядит ненормально», «Было очень жаль Крисси поначалу, но может хватит уже устраивать спектакль спустя полгода?», — задаются вопросами русскоязычные фолловеры.
Фото: Instagram @chrissyteigen
Стоит ли говорить, что рассказ Меган Маркл о том, как она пережила выкидыш, тут же приняли в штыки? Супруга принца Гарри поделилась подробностями в колонке для The New York Times: обнимая сына Арчи она физически почувствовала, что теряет второго ребенка. Далеко не все в этот момент проявили сочувствие, обвинив женщину в очередной попытке привлечь к себе внимание. Мол, семейная трагедия должна переживаться в узком кругу. Впрочем, в случае с герцогиней обрушившуюся на нее волну обвинений в хайпе можно объяснить предвзятостью — Меган ворвалась в королевскую семью, не имея на то в глазах большинства никакого права («разведенка», темнокожая, старше принца) и сразу начала вести себя не по протоколу. Уже на днях выйдет интервью пары телеведущей Опре Уинфри — наверняка, супруги поделятся в том числе и подробностями того, как перенесли потерю ребенка.
Фото: GlobalLookPress
Говорить о личном у нас не принято
Что касается отечественных селебрити, то у нас о подобных трагедиях говорят либо спустя годы, либо очень лаконично, закладывая между строк посыл: спасибо за сочувствие, но в жалости я не нуждаюсь. Так, Алена Апина только спустя много лет рассказала на всю страну о девяти (!) пережитых выкидышах. После стольких неудач певица и ее тогдашний муж решили обратиться к суррогатной матери, благодаря которой на свет появилась их дочь Ксения.
Маргарита Симоньян готовилась стать мамой в четвертый раз, но беременность прервалась. Тогда журналистка попросила с уважением отнестись к ее трагедии и дать ей возможность побыть с этим наедине.
Фото: Instagram @neapina
Не рассчитывайте только на свои силы
Соосновательница модной марки одежды 12storeez Марина Голомаздина была довольно откровенна со своей аудиторией в соцсети. Будущая мама показывала, как идет подготовка к появлению сына в доме, заверяя, что не собирается засиживаться в декрете. К несчастью, спустя 16 часов после рождения малыш умер — Марина рассказала об этом у себя в Instagram, попросив оставить семью в нелегкий период в покое и отключив попутно комментарии. После пережитого девушка стала куда меньше делиться событиями из жизни в соцсетях — по ее словам, делать это теперь совсем не хочется. Спустя некоторое время Марина дала женщинам в схожей ситуации совет: «Не рассчитывайте только на свои силы, пожалуйста. Просите поддержки. Если есть возможность, занимайтесь с психологом. Читайте истории других женщин и делитесь своей. Это долгий путь, но надо идти дальше».
Таким образом, в нашей ментальности говорить о горе по-прежнему не слишком принято — скорее это делается для того, чтобы положить конец слухам за спиной. По мнению же специалистов, каждая женщина вправе решить, как ей легче переживать трагедию: наедине с собой и своей семьей или делясь этим в публичном пространстве.
Комментарий специалиста
Согласно рекомендациям ВОЗ в нашей стране, можно беременеть через полгода после выкидыша, то есть 6 месяцев после необходима контрацепция. Кроме того, за эти 6 месяцев происходит нормализация гормонального фона, терапия поливитаминами.
Я считаю, что выкидыш зачастую это психологическая история. Соответственно, со стороны психологии это травма, и ее нужно пережить: пусть это будет публичное заявление, обсуждение для того, чтобы получить необходимую поддержку, и произошел выход негативных эмоций.
Выкидыши бывают и у здоровых женщин, да. Каждая имеет права на самопроизвольный выкидыш, если идет неправильное развитие плода, поломка на генетическом уровне, не связанная с носительством каких-то генетических мутаций у женщины и ее супруга. Это, например, синдром Дауна, Эдвардса и так далее. Эти поломки случаются спонтанно, поэтому мы не можем их предугадать. И чистота выкидыша при таких патологиях гораздо выше, чем при нормальным кариатиде у ребенка.
Для того чтобы исключить факторы повторного самопроизвольного выкидыша или неразвивающейся беременности, необходимо обследоваться. Обследование идет на системы генов мутаций, полиморфизма в ней: насколько у пациентки есть склонность к тромбообразованию и, соответственно, к неразвивающейся беременности, ранним инфарктам и инсультам. Также проводится обследование на АФС (антифосфолипидный синдром) — это тот случай, когда наш организм вырабатывает антитела. Кроме этого, необходимо обследовать кариотип — это наш хромосомный набор. Проверить у пациентки и ее супруга, не являются ли они носителями какой-то одной и той же мутации, которая при оплодотворении яйцеклетки может дать генетическую поломку у плода. Также необходимо исключить все инфекции, передающиеся половым путем.
Прерывание беременности на любом сроке может быть связано с нарушениями в системе гемостаза, на фоне антифосфолипидного синдрома, может быть вызвано так же генетической помологией плода, инфекциями, и истмико-цервикальной недостаточностью.
Фото: Instagram, GlobalLookPress, Pexels.com
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