«Хватит устраивать спектакль»: почему общество осуждает звезд, переживших выкидыш

Не так давно супруга голливудского актера Алека Болдуина родила шестого ребенка. Хилария забеременела спустя полгода после того, как у нее случился выкидыш. Сердцебиение плода тогда едва прослеживалось, эмбрион медленно развивался. Прогнозы врачей подтвердились — тогда Хилария пережила прерывание беременности, о чем сразу же рассказала подписчикам. Спустя некоторое время женщина поделилась уже радостной новостью — она вновь беременна, все идет по плану.

Многие из русскоязычных пользователей в тот момент осудили Хиларию: у кого-то ее откровенность вызвала недоумение, кто-то задавался вопросом, не вредно ли так часто беременеть, успевает ли восстановиться ее организм.

«Зачем сообщать своим подписчикам столь интимные детали? Может, дело в хайпе и ей недостает участливых лайков?», — задавались вопросом многие.

В нашей культуре действительно не принято делиться ни горем, ни радостью откровенно. Первое считается слишком личным, многие в подобных ситуациях просят оставить в покое и проявить уважение. И это вполне понятно. Что касается счастья, то многие тут же вспомнят пословицу о том, что оно любит тишину…