Меган Маркл отсудила почти 2 миллиона долларов у британских СМИ

Меган Маркл одержала победу в судебном процессе с Ассоциацией газет, представляющей издания Mail On Sunday и MailOnline. Поводом стала публикация личной информации и нарушением права на частную жизнь – в британских изданиях появилось письмо, отправленное Меган своему отцу, Томасу Марклу. Материалы были опубликованы ещё в то время, когда Меган жила в Британии.

Суд обязал издания выплатить 90% судебных издержек, что составляет 1,87 миллионов долларов.

Кроме того, Меган потребовала вернуть ей копию письма, удалить все упоминания письма в СМИ, а также опубликовать материалы с извинениями. Именно заметки британских таблоидов стали одной из причин отъезда герцогини Сассекской из Британии и отказа от титула.

Ранее дело против британских СМИ за публикацию неверной информации выиграл ее супруг, принц Гарри. В британских СМИ написали, что после того, как Гарри по просьбе жены покинул Британию, он забросил свои патронаты, связанные с армией, и не помогал военнослужащим. Представитель издания принес принцу публичные извинения.