Отец Егора Крида записал песню для участия в посвященном Дню Победы онлайн-фестивале

Предприниматель Николай Булаткин, известный широкой публике как отец Егора Крида, станет участником открытого всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!» Видеозапись своего исполнения кавер-версии военной песни «Москвичи» мужчина отправил организатором мероприятия на сайт телеканала «ПОБЕДА».

Сейчас выступление Николая можно увидеть на сайте pobeda.tv или в масштабном 75-часовом марафоне участников творческого конкурса на одноименном телеканале.

А 9 мая в 22:15 по московскому времени состоится большой концерт «Главные песни о Победе. Поем вместе!», где к конкурсантам присоединятся такие российские музыканты как Егор Крид, Владимир Пресняков, Алсу, Денис Клявер, Наталья Подольская, Митя Фомин и другие. А вы и ваши близкие сможете им подпевать — параллельно с эфиром на экран будут выводиться тексты знакомых всем песен военного времени.