«Красоту не испортишь ничем»: в Сети обсуждают юные фото 51-летней Ольги Кабо

Поклонники таланта Ольги Кабо отметили, что Анастасия Немоляева в фильме сыграла тоже отлично, но режиссер лишил себя и другой прекрасной артистки в лице Ольги. Некоторые поклонники отметили, что даже спустя столько лет Ольгу легко узнать в нежной девочке на снимках.

«Красоту ничем не испортишь», «Такая нежная», «Какая хорошенькая!», «Лапулечка», «Ольга, вы до сих пор выглядите также», - написали в комментариях.

Одна из подписчиц спросила актрису, как она в юности справлялась с завистью. «Никогда не обращала на это внимание. Зачем тратить силы на негатив?», - ответила Ольга Кабо.

Подписчики часто хвалят Ольгу, причем не только за ее актерские таланты. Фолловерам нравится, что 51-летняя Кабо сохранила идеальную фигуру и не стесняется показывать свои фотографии без макияжа. К тому же следят и за стилем артистки: многие ее выходы в свет приковывают внимание публики.