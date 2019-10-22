«Красоту не испортишь ничем»: в Сети обсуждают юные фото 51-летней Ольги Кабо
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Фото: Instagram
51-летняя Ольга Кабо поделилась с подписчиками фотографиями своих студенческих лет. Снимки актриса нашла в архивах.
«Вот, нашла в архивах! 1986 год. Мои фото пробы на картину Карена Шахназарова «Курьер», помните такую? Здесь я студентка 2 курса ВГИКа... Утвердили другую актрису, но у меня остались самые теплые воспоминания о работе с Кареном Георгиевичем», - написала актриса.
Поклонники таланта Ольги Кабо отметили, что Анастасия Немоляева в фильме сыграла тоже отлично, но режиссер лишил себя и другой прекрасной артистки в лице Ольги. Некоторые поклонники отметили, что даже спустя столько лет Ольгу легко узнать в нежной девочке на снимках.
«Красоту ничем не испортишь», «Такая нежная», «Какая хорошенькая!», «Лапулечка», «Ольга, вы до сих пор выглядите также», - написали в комментариях.
Одна из подписчиц спросила актрису, как она в юности справлялась с завистью. «Никогда не обращала на это внимание. Зачем тратить силы на негатив?», - ответила Ольга Кабо.
Подписчики часто хвалят Ольгу, причем не только за ее актерские таланты. Фолловерам нравится, что 51-летняя Кабо сохранила идеальную фигуру и не стесняется показывать свои фотографии без макияжа. К тому же следят и за стилем артистки: многие ее выходы в свет приковывают внимание публики.
Фото и видео: Instagram
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