«Выглядит лучше молодых»: 51-летняя Ольга Кабо на отдыхе показала красивый загар и идеальную фигуру

Фолловеры оставили под сообщением множество комментариев, в которых отметили, что Ольга выглядит свежо и настолько красиво, что подобные фотографии нужно показывать как можно чаще.

«некоторые женщины (как Ольга) выглядят офигенно в своей "взрослости"»,

«Она выглядит в 100 раз лучше любой молодой девушке, ничего лишнего !!! Очень красивая!!!»,

«Замечательно выглядите, ну просто девочка...Шью себе купальник тоже с такой высокой талией», - похвалили любимую артистку (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).