«Выглядит лучше молодых»: 51-летняя Ольга Кабо на отдыхе показала красивый загар и идеальную фигуру

Актриса Ольга Кабо улетела в отпуск, который проводит в любимом турецком отеле. Эмоциями она поделилась с подписчиками в Instagram.
«Ну, вот! Немного подзагорела, теперь можно и фотографиями поделиться! Ровно через год вернулась в любимую @clubmed. Как же здесь хорошо! Отдыхаю и радуюсь жизни! Чего и всем желаю!», - написала артистка.
Фолловеры оставили под сообщением множество комментариев, в которых отметили, что Ольга выглядит свежо и настолько красиво, что подобные фотографии нужно показывать как можно чаще.
«некоторые женщины (как Ольга) выглядят офигенно в своей "взрослости"»,
«Она выглядит в 100 раз лучше любой молодой девушке, ничего лишнего !!! Очень красивая!!!»,
«Замечательно выглядите, ну просто девочка...Шью себе купальник тоже с такой высокой талией», - похвалили любимую артистку (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).
Но нашлись и такие подписчики, которые раскритиковали Ольгу, отметив, что в ее возрасте такие фотографии излишни.
А вам нравится, как выглядит Ольга Кабо?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!