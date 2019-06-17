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«Выглядит лучше молодых»: 51-летняя Ольга Кабо на отдыхе показала красивый загар и идеальную фигуру

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Кабо на кинофестивале

Фото: Instagram
Актриса отдыхает в любимом отеле.

Актриса Ольга Кабо улетела в отпуск, который проводит в любимом турецком отеле. Эмоциями она поделилась с подписчиками в Instagram.

«Ну, вот! Немного подзагорела, теперь можно и фотографиями поделиться! Ровно через год вернулась в любимую @clubmed. Как же здесь хорошо! Отдыхаю и радуюсь жизни! Чего и всем желаю!», - написала артистка.

Фолловеры оставили под сообщением множество комментариев, в которых отметили, что Ольга выглядит свежо и настолько красиво, что подобные фотографии нужно показывать как можно чаще.

«некоторые женщины (как Ольга) выглядят офигенно в своей "взрослости"»,

«Она выглядит в 100 раз лучше любой молодой девушке, ничего лишнего !!! Очень красивая!!!»,

«Замечательно выглядите, ну просто девочка...Шью себе купальник тоже с такой высокой талией», - похвалили любимую артистку (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).

Лучшие роли Ольги Кабо

Но нашлись и такие подписчики, которые раскритиковали Ольгу, отметив, что в ее возрасте такие фотографии излишни.

А вам нравится, как выглядит Ольга Кабо?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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