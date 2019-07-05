«Гармония красоты»: Ольга Кабо появилась на обложке глянца

Ольга Кабо – востребованная актриса и красивая женщина. Она играет на сцене, снимается в кино и много путешествует с маленьким сыном. Артистка щедро делится радостными моментами из своей жизни с подписчиками в Instagram.
Ольга рассказала поклонникам об очередной радости – ее фото попало на обложку глянцевого журнала. «Мне кажется, получилось! Как Вам? Жду Ваши комментарии)))», - написала актриса.
Комплименты не заставили себя ждать.
«Очень красиво!», - первой написала актриса, модель и блогер Анастасия Цветаева.
«Шикарная фотография!Будет интересно прочитать журнал. И поздравляю с обложкой!»,
«На обложке видим нашу любимицу, красавицу, умница, несравненную Ольгу Кабо! Лошадка, наверное, довольна»,
«"Красное и белое" Цвета обложки . Гармония красоты!», - похвалили подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).
А вам понравилась фотография?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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