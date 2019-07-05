«Гармония красоты»: Ольга Кабо появилась на обложке глянца

Ольга Кабо – востребованная актриса и красивая женщина. Она играет на сцене, снимается в кино и много путешествует с маленьким сыном. Артистка щедро делится радостными моментами из своей жизни с подписчиками в Instagram.

Ольга рассказала поклонникам об очередной радости – ее фото попало на обложку глянцевого журнала. «Мне кажется, получилось! Как Вам? Жду Ваши комментарии)))», - написала актриса.