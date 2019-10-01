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«Смелая, стильная, красивая»: 51-летняя Ольга Кабо показала, как сочетать бельевой стиль со строгой одеждой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ольга Кабо

Фото: Instagram Ольги Кабо

Ольга Кабо порадовала подписчиков блога новыми фотографиями.

Бельевой стиль не теряет популярности многие годы, однако вписывать его в гардероб, даже по особым случаям, решится не каждая. В честь своеобразного «юбилея» своего блога — 300000 подписчиков — 51-летняя Ольга Кабо сделала поклонникам подарок. Она показала, какие предметы «интимного» гардероба стоит сочетать со строгой одеждой — например, в рамках фотосессии.

«Благодарю за интерес ко мне и моему творчеству, за Ваше доброе отношение (другого и быть не может), за Ваши комментарии, лайки, за Ваши пожелания, эмоции и позитив! Читаю, и меня не покидает ощущение, что мы понимаем и ценим друг друга! Очень приятно делиться с Вами мыслями, фотографиями, событиями... Желаю нам радости, добра и мира) И будем ВМЕСТЕ», — написала она.

«Ах, какая женщина», «Очень смелая, стильная и красивая», «Нет слов, все безупречно», «Как можно так нереально выглядеть!!!! Настоящая Маргарита», «Образ классный», «Дерзкий look», «Шикарный образ», «Во всех ты душенька нарядах хороша», — оценили подписчики.

Фото и видео: instagram

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