«Смелая, стильная, красивая»: 51-летняя Ольга Кабо показала, как сочетать бельевой стиль со строгой одеждой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Ольги Кабо
Бельевой стиль не теряет популярности многие годы, однако вписывать его в гардероб, даже по особым случаям, решится не каждая. В честь своеобразного «юбилея» своего блога — 300000 подписчиков — 51-летняя Ольга Кабо сделала поклонникам подарок. Она показала, какие предметы «интимного» гардероба стоит сочетать со строгой одеждой — например, в рамках фотосессии.
«Благодарю за интерес ко мне и моему творчеству, за Ваше доброе отношение (другого и быть не может), за Ваши комментарии, лайки, за Ваши пожелания, эмоции и позитив! Читаю, и меня не покидает ощущение, что мы понимаем и ценим друг друга! Очень приятно делиться с Вами мыслями, фотографиями, событиями... Желаю нам радости, добра и мира) И будем ВМЕСТЕ», — написала она.
«Ах, какая женщина», «Очень смелая, стильная и красивая», «Нет слов, все безупречно», «Как можно так нереально выглядеть!!!! Настоящая Маргарита», «Образ классный», «Дерзкий look», «Шикарный образ», «Во всех ты душенька нарядах хороша», — оценили подписчики.
Фото и видео: instagram
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