Красивые, счастливые: в годовщину венчания Заворотнюк и Чернышева показали их свадебное фото

«С годовщиной венчания вас, дорогие наши Настя и Петр! Пусть история вашей прекрасной семьи пишется еще долгие-долгие годы и принесет вам множество памятных счастливых дат. В атмосфере бесконечной любви, понимания и абсолютной веры в преодоление любых испытаний! И пусть все высшие силы будут на вашей стороне!», — поздравили близкие Петра и Анастасию на странице, созданную в их поддержку в нелегкое время испытаний.

«Здоровья, счастья и любви вашей семье», «Увидеть бы хотя бы еще разочек вашу лучезарную улыбку», «С годовщиной венчания вас! Будьте счастливы и здоровы. Всего самого хорошего», «С годовщиной вас. Пусть любовь живет в ваших сердцах всегда», — поздравили Чернышева и Заворотнюк в Сети.

Летом 2019 года стало известно, что Анастасия Заворотнюк борется с опухолью мозга. К тому времени она не появлялась на публике в течение полугода. Признаки заболевания появились у актрисы, когда она была беременна в третий раз (в 47 лет она родила дочь Милу, — прим. ред.). В сложное время борьбы с серьезным диагнозом семья актрисы закрылась от общения: близкие Анастасию прячут от вездесущих папапрацци и комментарии о ее здоровье не дают. Известно, звезда «Моей прекрасной няни» лечилась в европейских клиниках, а после вернулась в Москву, где продолжила терапию в одной из частных клиник.

Петр Чернышев все это время находится неотлучно радом с супругой.