Заворотнюк впервые вышла на связь с поклонниками и похвасталась подарком от дочери
Фото: Instagram/ @a_zavorotnyuk
Актриса, которая уже достаточно долгое время борется с онкологией, стала вести затворнический образ жизни, практически перестала появляться в соцсетях, все свое время проводя с семьей и близкими. Поэтому редкие посты Анастасии Заворотнюк в Инстаграм поклонники ждут с нетерпением, переживая за любимую актрису и поддерживая ее в этот непростой период.
Так, например, впервые за долгое время звезда телесериала «Моя прекрасная няня» опубликовала пост в своем микроблоге, рассказав, какие подарки ей подарили на годовщину свадьбы с фигуристом Петром Чернышевым. Особенно Заворотнюк отметила подарок младшей дочери Милы. «Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество», - похвасталась тематическим рисунком и детскими поделками актриса.
Стоит отметить, что это первый пост знаменитости за полгода. О состоянии 49-летней Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, мало что известно. Близкие звезды практически не комментируют ее состояние и течение болезни, стараясь лишний раз не привлекать внимание прессы и дать возможность актрисе спокойно провести это время с семьей. Напомним, что о болезни Анастасии стало известно практически год назад. Сначала появились сообщения об отмене спектаклей, в которых была заявлена Заворотнюк, а после представители знаменитости сообщили, что она прошла несколько курсов химиотерапии и теперь восстанавливается после операции. Супруг Анастасии Петр все это время старался находиться рядом с ней, он взял на себя все бытовые и финансовые заботы, оградив жену от ненужных переживаний и дав ей возможность заниматься своим здоровьем. Поклонники стараются не задавать лишних вопросов и с пониманием относятся к желаниям супругов оградиться от внешнего вида и сосредоточиться на том, что для них сейчас является в приоритете - здоровье Анастасии.
Фото: Instagram/ @a_zavorotnyuk
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