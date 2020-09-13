Заворотнюк впервые вышла на связь с поклонниками и похвасталась подарком от дочери

Актриса, которая уже достаточно долгое время борется с онкологией, стала вести затворнический образ жизни, практически перестала появляться в соцсетях, все свое время проводя с семьей и близкими. Поэтому редкие посты Анастасии Заворотнюк в Инстаграм поклонники ждут с нетерпением, переживая за любимую актрису и поддерживая ее в этот непростой период.

Так, например, впервые за долгое время звезда телесериала «Моя прекрасная няня» опубликовала пост в своем микроблоге, рассказав, какие подарки ей подарили на годовщину свадьбы с фигуристом Петром Чернышевым. Особенно Заворотнюк отметила подарок младшей дочери Милы. «Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество», - похвасталась тематическим рисунком и детскими поделками актриса.