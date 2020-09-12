Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев отмечают годовщину брака вместе

Страшный диагноз Анастасии Заворотнюк, который озвучили врачи вскоре после рождения ее с Петром Чернышевым дочери, изменил жизнь семьи на «до» и «после». Но муж не оставил жену, и сейчас, спустя многие месяцы борьбы за ее здоровье, они все еще вместе.

«Сегодня Настя и Петр отмечают 12-ю годовщину со дня свадьбы! Встретить человека, который полностью разделит с тобой жизнь, каких бы испытаний она ни приготовила, бесценно. Так случилось, что за последнее время вам пришлось полностью поменять уклад жизни, привычки, мысли, стремления. И тем важнее видеть, что в этой ситуации вы стали друг другу еще дороже и нужнее. Ваша любовь - это ваша большая опорная сила, настоящий подарок, который вы оба заслужили. Пусть она снова и снова бережет вас и ведет через все невзгоды, пусть принесет вам еще много теплых, светлых, радостных моментов. Мы очень хотим видеть вас самыми счастливыми! Любим вас, с праздником», - появился пост в Instagram, которые ведут близкие пары с целью информирования поклонников и опровержения слухов вокруг борьбы Анастасии с заболеванием.