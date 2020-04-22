Муж забрал Анастасию Заворотнюк из больницы домой: «Слабая, но чувствует себя хорошо»

О полном выздоровлении звезды «Моей прекрасной няни» говорить пока не приходится. Может наступить рецидив, как бывало уже дважды после удаления опухоли в клиниках Германии и Москвы.

«Настя ясно мыслит, общается с родными. Только быстро устает. Одно время она перемещалась в кресле, но сейчас встает, ходит сама. Улыбается, настроение хорошее», — продолжает друг семьи. Он также отметил, что Анастасия Заворотнюк сильно поправилась во время приема гормональных препаратов, но после их отмены вновь похудела. По его словам, чтобы не волноваться, Заворотнюк не смотрит телевизор и не пользуется смартфоном.

У Анастасии не смертельная форма рака, отмечает «КП». Сейчас ей проводят противоопухолевую терапию, чтобы победить глиобластому.

«Препарат блокирует рост раковых клеток. Лекарство изобрели профессора Стэнфордского университета», — рассказал изданию медик, не пожелавший назвать своего имени. Он считает, что у Заворотнюк большие шансы на выздоровление.

Петр Чернышев, чтобы найти деньги на лечение жены, продал квартиру. Борьба с заболеванием обходится недешево. Только курс терапии в Центральной клинической больнице (при Управлении делами Президента РФ) стоил 2 млн рублей. Всего за все время борьбы с недугом на лечение ушло 12 млн рублей.

За все время болезни жены Петр Чернышев он не дал ни одного интервью. Семья не комментирует состояние здоровье актрисы. Но недавно дочь Анастасии Анна рассказала в социальной сети, что верит в то, что ее мама поправится.