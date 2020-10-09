Максим Галкин принимает уходовые процедуры на дому от дочки Лизы

Судя по выражению лица телеведущего, качеством услуг он остался более, чем доволен. Участие в процедуре принял и домашний питомец семьи – собачка породы шпиц по кличке Маруся, которая составила Максиму компанию.

«Кто на кого, а я от собаки глаз не могу отвести», «Во балдеет человек. И массаж головы ему, и плеч, и собака тёплым язычком руку лижет.. И мультики и Алла Пугачева рядом... Во посчастливилось в жизни», «Максим, погладьте уже пса. И так к вам, и эдак, а вы ноль внимания» , «Так вот почему АБ так хорошо выглядит. Просто у нее свой домашний косметолог» , «Какие все лапочки!!!!!какая милая сцена!!!!Лизочка прекрасная!!!А собачка очаровательная!!», «Как я люблю ваши видео! Чудесно! Выставляйте почаще», «Вот это я понимаю стилист не то что в салонах. С душой Лиза работает», «Ну так жить можно. Две руки и четыре лапы релакс доставляют. Шикардос», — пишут ему подписчики.