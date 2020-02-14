Валерия сделала выбор в пользу кислотного оранжевого цвета, взяв за основу образа широкие брюки высокой посадки. К ним звезда подобрала полосатый кроп-топ в бельевом стиле, декорированный нежным кружевом, и классический белый блейзер до середины бедра. Одной из завершающих деталей образа стали высокие белые сапоги, а финальным аккордом образа – миниатюрный клатч с отделкой из цветного меха, рифмующегося с тоном брюк. Фолловеры не жалели комплиментов в адрес любимой певицы. «Как всегда стильная и модная!», «Как вы прекрасны», «Вы принцесса с брутальным мужчиной», «Валерия, вы красотка!», «Валерия, какая вы красивая и стройная», «Как всегда в тренде. Постоянно наблюдаю за вашими образами», «Я вас не узнала, девочка», «Шикарная женщина», «Красивые и бесподобно милые», «Валерия красавица и умница. Пригожину повезло» – пишут в комментариях. Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!